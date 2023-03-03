Рублев победил Зверева и вышел в финал турнира в Дубае

Россиянинвышел в финал престижного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет 2,8 миллиона долларов.

В полуфинальном матче шестой в мировом рейтинге Рублев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Встреча продолжалась 2 час 1 минуту и завершилась со счетом 6:3, 7:6 в пользу 25-летнего россиянина.

За это время Рублев выполнил 2 подачи навылет и допустил 2 двойные ошибки. На счету 25-летнего Зверева, который является 16-й ракеткой мира, 12 эйсов и 3 двойные ошибки.

В финале Рублев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия).

Рублев — действующий чемпион турнира в Дубае.