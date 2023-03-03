Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с Рублевым

Российский теннисистпобедил в четвертьфинальном матче турнира в Дубае против серба

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась победой 27-летнего Медведева со счетом 6:4, 6:4.

За игру седьмой в мировом рейтинге Медведев 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-поинтов. На счету 35-летнего Джоковича, который является первой ракеткой мира, 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

В финале Медведев сыграет против россиянина Андрея Рублева, который в полуфинале обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (11:9).