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    Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с Рублевым

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Новак Джокович 
    Российский теннисист Даниил Медведев победил в четвертьфинальном матче турнира в Дубае против серба Новака Джоковича.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась победой 27-летнего Медведева со счетом 6:4, 6:4.

    За игру седьмой в мировом рейтинге Медведев 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-поинтов. На счету 35-летнего Джоковича, который является первой ракеткой мира, 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

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