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    Тарпищев: Против российских теннисистов никто играть не отказался

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    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, с каким проблемами сейчас сталкиваются российские спортсмены и посетовал, что они не принимают участия в командных соревнованиях.

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    «Реально могли выигрывать и мужской Кубок Дэвиса, и женский Кубок Билли Джин Кинг. Как в прошлом году. Но теперь долго не выиграем. Потому что мы начнем играть с нуля.

    Это три года, чтобы войти в высшую лигу. С того момента, когда нам дорогу откроют. Так что года четыре мы точно не будем играть в элите, имеется в виду, бороться за первое место. По регламенту не получается.

    У всех были многократные визы. Вопрос — куда их пустят. Но в дружественных странах мы играем — в Грузии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Турции. А если куда-то не пускают, мы перекладываем и едем в другую страну.

    Теннис — по-моему, единственный вид спорта, где наши спортсмены не забанены... Самое интересное, что против наших еще не было отказников. Все играют.

    Даже знаменитый Уимблдонский турнир, куда нас не допустили, лишили рейтинговых очков, и спортсмены нас поддержали.

    И получилось, что Джокович до Уимблдона был вторым, выиграл Уимблдон и стал восьмым. (У него сгорели прошлогодние очки за победу.)

    Несмотря на это, они с нами», — приводит слова Тарпищева «КП».

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