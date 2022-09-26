Тарпищев: Против российских теннисистов никто играть не отказался

Президент Федерации тенниса Россиирассказал, с каким проблемами сейчас сталкиваются российские спортсмены и посетовал, что они не принимают участия в командных соревнованиях.

«Реально могли выигрывать и мужской Кубок Дэвиса, и женский Кубок Билли Джин Кинг. Как в прошлом году. Но теперь долго не выиграем. Потому что мы начнем играть с нуля.

Это три года, чтобы войти в высшую лигу. С того момента, когда нам дорогу откроют. Так что года четыре мы точно не будем играть в элите, имеется в виду, бороться за первое место. По регламенту не получается.

У всех были многократные визы. Вопрос — куда их пустят. Но в дружественных странах мы играем — в Грузии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Турции. А если куда-то не пускают, мы перекладываем и едем в другую страну.

Теннис — по-моему, единственный вид спорта, где наши спортсмены не забанены... Самое интересное, что против наших еще не было отказников. Все играют.

Даже знаменитый Уимблдонский турнир, куда нас не допустили, лишили рейтинговых очков, и спортсмены нас поддержали.

И получилось, что Джокович до Уимблдона был вторым, выиграл Уимблдон и стал восьмым. (У него сгорели прошлогодние очки за победу.)

Несмотря на это, они с нами», — приводит слова Тарпищева «КП».