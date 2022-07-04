СМИ: WTA оштрафовала организаторов Уимблдона за недопуск россиянок

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета за недопуск российских и белорусских спортсменок на Уимблдонский турнир, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, LTA оштрафована на 750 тысяч долларов, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — на 250 тысяч долларов.

Стоит отметить, что обе оштрафованные организации собираются подать апелляцию, возлагая надежды на поддержку правительства Великобритании, которое уже успело раскритиковать WTA за вынесение решения о штрафах.

Организаторы Уимблдона в апреле решили в одностороннем порядке не допустить к розыгрышу турнира в 2022 году всех теннисистов из России и Белоруссии. Позже ATP и WTA приняли решение отобрать у Уимблдона-2022 статус турнира «Большого шлема», лишив его рейтинговых очков.