Джокович вышел в четвертьфинал «Уимблдона»-2022

Сербвышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

В матче четвёртого круга 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» за 2 часа 39 минут обыграл представителя Нидерландов Тима ван Рейтховена со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2.

Третья ракетка мира Джокович семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 17.

На счету ван Рейтховена, занимающего 104-е место в рейтинге ATP, 20 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За место в полуфинале действующий чемпион «Уимблдона» Джокович сразится с 13-й ракеткой мира, 20-летним итальянцем Янником Синнером.