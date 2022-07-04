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    Джокович вышел в четвертьфинал «Уимблдона»-2022

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон Новак Джокович  ATP
    Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В матче четвёртого круга 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» за 2 часа 39 минут обыграл представителя Нидерландов Тима ван Рейтховена со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2.

    Третья ракетка мира Джокович семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 17.

    На счету ван Рейтховена, занимающего 104-е место в рейтинге ATP, 20 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

    За место в полуфинале действующий чемпион «Уимблдона» Джокович сразится с 13-й ракеткой мира, 20-летним итальянцем Янником Синнером.

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