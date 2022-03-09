Тарпищев: Играть российским теннисистам однозначно нужно, а то поезд просто уйдет

Глава Федерации тенниса России (ФТР)высказался о санкциях в отношении российского тенниса.

Напомним, что на индивидуальных турнирах игроки смогут выступать только под нейтральным флагом, а от командных турниров отстранены.

«На допуск российских теннисистов надо смотреть философски.

Играть россиянам однозначно нужно — с этой точки зрения поезд просто уйдет, а вопрос о первом месте в рейтинге даже не будет стоять.

Нужно играть, не обращая внимания ни на что. Все равно все знают, что это Россия. Вся публика, которая их любит, будет приходить и восхищаться игрой», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».