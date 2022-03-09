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    Тарпищев: Играть российским теннисистам однозначно нужно, а то поезд просто уйдет

    Теннис Прогнозы на теннис Шамиль Тарпищев Вокруг тенниса WTA ATP
    Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о санкциях в отношении российского тенниса.

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    Напомним, что на индивидуальных турнирах игроки смогут выступать только под нейтральным флагом, а от командных турниров отстранены.

    «На допуск российских теннисистов надо смотреть философски.

    Играть россиянам однозначно нужно — с этой точки зрения поезд просто уйдет, а вопрос о первом месте в рейтинге даже не будет стоять.

    Нужно играть, не обращая внимания ни на что. Все равно все знают, что это Россия. Вся публика, которая их любит, будет приходить и восхищаться игрой», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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