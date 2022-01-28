Циципас: Медведев — не самый зрелый человек

Грекпрокомментировал поведениево время их матча в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

После второго сета Медведев оскорбил судью матча, который не обращал внимание на подсказки отца Циципаса с трибуны.

«Ну, это точно смешно (улыбается). Это забавно. Я не обращаю внимания на такие вещи.

Я знаю, что игрокам нравится делать это, чтобы сбить вас с толку. Может быть, это тактика. Все нормально. Он все-таки не самый зрелый человек в мире», — приводит слова Циципаса «Матч ТВ».

В финале Australian Open Медведев сыграет против испанца Рафаэля Надаля. Матч пройдет в воскресенье, 30 января.