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    Циципас: Медведев — не самый зрелый человек

    Теннис Прогнозы на теннис Стефанос Циципас Даниил Медведев Australian Open ATP
    Грек Стефанос Циципас прокомментировал поведение Даниила Медведева во время их матча в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    После второго сета Медведев оскорбил судью матча, который не обращал внимание на подсказки отца Циципаса с трибуны.

    «Ну, это точно смешно (улыбается). Это забавно. Я не обращаю внимания на такие вещи.

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    • Я знаю, что игрокам нравится делать это, чтобы сбить вас с толку. Может быть, это тактика. Все нормально. Он все-таки не самый зрелый человек в мире», — приводит слова Циципаса «Матч ТВ».

    В финале Australian Open Медведев сыграет против испанца Рафаэля Надаля. Матч пройдет в воскресенье, 30 января.

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