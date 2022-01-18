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    Сафиуллин проиграл в первом круге Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Роман Сафиуллин Australian Open ATP
    Россиянин Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    В стартовом матче Сафиуллин потерпел поражение от Алекса Молчана из Словакии — 3:6, 6:7 (9:11), 7:6, 6:7 (6:8).

    Теннисисты провели на корте три с половиной часа.

    За это время Роман выполнил 13 подач навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

    Следующим соперником Молчана станет испанец Пабло Андухар.

    Напомним, Сафиуллин изначально проиграл в заключительном раунде квалификации Australian Open, но в последний момент заменил в основной сетке норвежца Каспера Рууда, получившего травму.

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