Сафиуллин проиграл в первом круге Australian Open

Россиянинне смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В стартовом матче Сафиуллин потерпел поражение от Алекса Молчана из Словакии — 3:6, 6:7 (9:11), 7:6, 6:7 (6:8).

Теннисисты провели на корте три с половиной часа.

За это время Роман выполнил 13 подач навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Молчана станет испанец Пабло Андухар.

Напомним, Сафиуллин изначально проиграл в заключительном раунде квалификации Australian Open, но в последний момент заменил в основной сетке норвежца Каспера Рууда, получившего травму.