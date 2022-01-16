Тарпищев: Не стал бы заявлять, что Медведев — главный фаворит Australian Open

Президент Федерации тенниса Россиисчитает, чтопока рано называть главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии.

Ранее стало известно, что австралийские власти решили депортировать из страны первую ракетку мира Новака Джоковича.

«Не стал бы заявлять, что Медведев — главный фаворит Australian Open. По одной простой причине: надо пройти хотя бы два круга и вработаться в соревнования.

У Медведева два очень неприятных соперника по сетке: Кирьос и Умбер, которому Даниил недавно проиграл в ATP Cup.

Надо правильно войти в турнир. Первые игры всегда самые сложные в плане адаптации», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

В первом круге Australian Open Медведев сыграет против швейцарца Хенри Лааксонена. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.