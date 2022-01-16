Тарпищев: Не стал бы заявлять, что Медведев — главный фаворит Australian Open

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что австралийские власти решили депортировать из страны первую ракетку мира Новака Джоковича.
«Не стал бы заявлять, что Медведев — главный фаворит Australian Open. По одной простой причине: надо пройти хотя бы два круга и вработаться в соревнования.
У Медведева два очень неприятных соперника по сетке: Кирьос и Умбер, которому Даниил недавно проиграл в ATP Cup.
Надо правильно войти в турнир. Первые игры всегда самые сложные в плане адаптации», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».
В первом круге Australian Open Медведев сыграет против швейцарца Хенри Лааксонена. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.
Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.