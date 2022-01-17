Россиянин Даниил Медведев сыграет против швейцарца Хенри Лааксонена в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Лааксонен — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лааксонен

Лааксонен третий раз в карьере попал в основную сетку Australian Open. Свой пока что единственный матч на австралийском «Шлеме» швейцарец выиграл в 2019 году. Тогда он победил боснийца Мирзу Башича.

В начале января 29-летний теннисист выступил на турнире в Мельбурне. Хенри не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основу в качестве лаки-лузера. В первом круге Лааксонен одержал волевую победу над французом Бенуа Пэром, после чего проиграл испанцу Хауме Муньяру.

В прошлом году главным успехом Лааксонена стал выход в третий круг на «Ролан Гаррос» и US Open. К тому же, и в Париже, и Нью-Йорке ему удалось пройти квалификацию.

Медведев

Медведеву тем временем предстоит защищать прошлогодний финал на Australian Open. И, пожалуй, в этом году Даниила можно смело назвать главным фаворитом турнира. Даже если Новаку Джоковичу разрешат остаться в Мельбурне, сложно представить, что ему позволят сконцентрироваться только на теннисе.

В первой половине января Медведев играл только на Кубке ATP. Вместе с Романом Сафиуллиным он помог сборной России дойти до полуфинала.

Все прогнозы на Australian Open

В общей сложности Медведев провел на турнире четыре одиночных матча. После неожиданного поражения от Уго Умбера вторая ракетка мира выиграл у Алекса Де Минаура, Маттео Берреттини и Феликса Оже-Альяссима. Интересно, что один из двух сетов против канадца Медведев выиграл со счетом 6:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Медведев легко обыграет Лааксонена. Но, если что, на победу швейцарского теннисиста можно поставить за 23.00.

Интересно, что Даниил когда-то уже играл против Хенри. В 2016 году россиянин победил швейцарца на фьючерсе, а в 2019-м — в матче Кубка Дэвиса. При этом Лааксонен в обоих случаях взял по сету.

Ну а сейчас Медведев, скорее всего, выиграет в трех сетах.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-9,0) за 1.91.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы один сет завершится со счетом 6:0 или 0:6 за 4.60.