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    Сколько геймов Медведев отдаст Лааксонену?

    Лааксонен — Медведев. Прогноз (к. 4.60) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Лааксонен — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против швейцарца Хенри Лааксонена в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Лааксонен — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 17 Января 2022 года
    Генри Лааксонен (Швейцария)
  • Australian Open. Мужчины
    •  Генри Лааксонен (Швейцария) 03:00 Даниил Медведев (Россия) Даниил Медведев (Россия)
  • Australian Open. Мужчины
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    Лааксонен

    Лааксонен третий раз в карьере попал в основную сетку Australian Open. Свой пока что единственный матч на австралийском «Шлеме» швейцарец выиграл в 2019 году. Тогда он победил боснийца Мирзу Башича.

    В начале января 29-летний теннисист выступил на турнире в Мельбурне. Хенри не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основу в качестве лаки-лузера. В первом круге Лааксонен одержал волевую победу над французом Бенуа Пэром, после чего проиграл испанцу Хауме Муньяру.

    В прошлом году главным успехом Лааксонена стал выход в третий круг на «Ролан Гаррос» и US Open. К тому же, и в Париже, и Нью-Йорке ему удалось пройти квалификацию.

    Медведев

    Медведеву тем временем предстоит защищать прошлогодний финал на Australian Open. И, пожалуй, в этом году Даниила можно смело назвать главным фаворитом турнира. Даже если Новаку Джоковичу разрешат остаться в Мельбурне, сложно представить, что ему позволят сконцентрироваться только на теннисе.

    В первой половине января Медведев играл только на Кубке ATP. Вместе с Романом Сафиуллиным он помог сборной России дойти до полуфинала.

    Все прогнозы на Australian Open

    В общей сложности Медведев провел на турнире четыре одиночных матча. После неожиданного поражения от Уго Умбера вторая ракетка мира выиграл у Алекса Де Минаура, Маттео Берреттини и Феликса Оже-Альяссима. Интересно, что один из двух сетов против канадца Медведев выиграл со счетом 6:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Медведев легко обыграет Лааксонена. Но, если что, на победу швейцарского теннисиста можно поставить за 23.00.

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    Интересно, что Даниил когда-то уже играл против Хенри. В 2016 году россиянин победил швейцарца на фьючерсе, а в 2019-м — в матче Кубка Дэвиса. При этом Лааксонен в обоих случаях взял по сету.

    Ну а сейчас Медведев, скорее всего, выиграет в трех сетах.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-9,0) за 1.91.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы один сет завершится со счетом 6:0 или 0:6 за 4.60.

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    Лааксонен — Медведев: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на теннис. Сколько геймов Медведев отдаст Лааксонену?
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