Карацев вышел в финал турнира в Сиднее

Россиянинстал вторым финалистом турнира в Сиднее, призовой фонд которого составляет 521 тысячу долларов.

В матче 1/2 финала Карацев одержал победу над британцем Дэном Эвансом со счетом 6:3, 6:7 (13:15), 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 9 минут.

Аслан за это время выполнил 9 подач навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов.

В решающем матче Карацев встретится с бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем, который выиграл в полуфинале у американца Райли Опелки (6:7, 6:4, 6:4).

Карацев четвертый раз в карьере сыграет в финале на уровне ATP. В прошлом году он выиграл титулы в Дубае и Москве.