Савиных вышла во второй раунд квалификации Australian Open

Российская теннисисткапрошла в полуфинал квалификации Australian Open.

В четвертьфинале россиянка обыграла Ану-Софию Санчес из Мексики со счетом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Савиных ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

В следующем раунде квалификации Савиных сыграет с победительницей матча Аманден Эсс (Франция) — Лючия Бронцетти (Италия).

Савиных стала единственной россиянкой, которая пробилась во второй раунд квалификации Australian Open-2022 сегодня, 10 января. Ранее поражения потерпели Марина Мельникова, Анна Блинкова и Анна Калинская.