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    Савиных вышла во второй раунд квалификации Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open WTA Валерия Савиных
    Российская теннисистка Валерия Савиных прошла в полуфинал квалификации Australian Open.

    Валерия Савиных
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    Валерия Савиных

    В четвертьфинале россиянка обыграла Ану-Софию Санчес из Мексики со счетом 6:0, 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Савиных ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

    В следующем раунде квалификации Савиных сыграет с победительницей матча Аманден Эсс (Франция) — Лючия Бронцетти (Италия).

    Савиных стала единственной россиянкой, которая пробилась во второй раунд квалификации Australian Open-2022 сегодня, 10 января. Ранее поражения потерпели Марина Мельникова, Анна Блинкова и Анна Калинская.

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