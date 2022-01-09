Разрешение Джоковича на въезд было предварительным и не давало ему гарантий

Официальное письмо от МВД Австралии, которое, как утверждают юристы первой ракетки мира Н, разрешило ему въезд в страну без вакцинации и карантина, было предварительным и не давало спортсмену гарантий, сообщает The Sydney Morning Herald.

Подобное письмо автоматически отправляется после заполнения формы в приложении для гостей Австралии. Говорится, что сербский теннисист мог указать там, что у него есть право на исключение из общих правил, требующих обязательной вакцинации и прохождения карантина.

Как сообщают юристы, которые дали комментарий источнику, система не проверяет конкретные основания для медотвода, а её ответ на заполненную форму предварителен. Окончательное решение о пропуске человека в страну принимают работники пограничной службы.