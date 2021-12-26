Донской будет капитаном сборной России на ATP Cup

Президент ФТРрассказал, кто будет капитаном сборной России на ATP Cup, который пройдет в Сиднее в январе 2022 года.

«Это турнир престижный, но не главный. Многие используют его как подготовку к Открытому чемпионату Австралии.

У нас все понятно, будут играть Даниил Медведев и Андрей Рублев, капитан тут и не нужен.

Два года назад был Марат Сафин на капитанском мостике, в прошлый раз — Евгений Донской, он должен быть капитаном и в этот раз», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Помимо Медведева, Рублева и Донского в заявку российской команды вошли Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

На групповом этапе сборная России сыграет с Италией, Австрией и Австралией. В полуфинал выйдет только победитель квартета.