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    Донской будет капитаном сборной России на ATP Cup

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Шамиль Тарпищев Даниил Медведев Андрей Рублёв Евгений Донской
    Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, кто будет капитаном сборной России на ATP Cup, который пройдет в Сиднее в январе 2022 года.

    Евгений Донской
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    Евгений Донской

    «Это турнир престижный, но не главный. Многие используют его как подготовку к Открытому чемпионату Австралии.

    У нас все понятно, будут играть Даниил Медведев и Андрей Рублев, капитан тут и не нужен.

    Два года назад был Марат Сафин на капитанском мостике, в прошлый раз — Евгений Донской, он должен быть капитаном и в этот раз», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

    Помимо Медведева, Рублева и Донского в заявку российской команды вошли Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

    На групповом этапе сборная России сыграет с Италией, Австрией и Австралией. В полуфинал выйдет только победитель квартета.

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