WTA отказалась от проведения турниров в Китае из-за дела Шуай Пэн

Глава(WTA)выпустил заявление, в котором сообщил, что организация временно отказывается от проведения турниров в Китае и Гонконге в качестве реакции на дело

«Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковер обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA — равенство для женщин — значительно пострадает. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с WTA и ее игроками.

В результате с полной поддержкой Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров в Китае, включая Гонконг.

Я не могу с чистой совестью просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно доносить свои мысли и, как кажется, была вынуждена отозвать свои обвинения.

И с учетом нынешней ситуации я крайне опасаюсь рисков, с которыми наши игроки и работники могут столкнуться, если мы проведем турниры в Китае в 2022-м.

Я очень сожалею, что до этого дошло. В теннисных сообществах Китая и Гонконга много прекрасных людей, с которыми мы работали много лет. Они должны гордиться своими достижениями, гостеприимством и успехами.

Но пока Китай не сделает те шаги, которые мы просили, мы не может рисковать нашими игроками и работниками. Руководство Китая не оставило WTA выбора.

Но я сохраняю надежду, что наши призывы будут услышаны и власти Китая предпримут меры», — говорится в заявлении.

Напомним, что в начале ноября победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Шуай Пэн рассказала в соцсети Weibo о домогательствах бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Сообщение было удалено примерно через 20 минут после того, как оно было впервые показано на сайте, а сама спортсменка в течение двух с лишним недель не выходила на связь.

После того, как за информацией о местонахождении Пэн к китайским властям обратились WTA, ATP, теннисный профсоюз PTPA и куча действующих и бывших игроков, англоязычный аккаунт государственного телевидения КНР опубликовал текст письма, которое якобы она отправила Стиву Саймону.

В письме она сообщает, что все озвученные ею обвинения — ложные, а сама она просто отдыхала дома и вовсе не находится в опасности.

Это заявление только увеличило обеспокоенность мировой общественности по поводу ее безопасности и местоположения.