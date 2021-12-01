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    WTA отказалась от проведения турниров в Китае из-за дела Шуай Пэн

    Теннис Прогнозы на теннис Вокруг тенниса WTA Пэн Шуай
    Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выпустил заявление, в котором сообщил, что организация временно отказывается от проведения турниров в Китае и Гонконге в качестве реакции на дело Шуай Пэн.

    Шуай Пэн
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    Шуай Пэн

    «Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковер обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA — равенство для женщин — значительно пострадает. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с WTA и ее игроками.

    В результате с полной поддержкой Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров в Китае, включая Гонконг.

    Я не могу с чистой совестью просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно доносить свои мысли и, как кажется, была вынуждена отозвать свои обвинения.

    И с учетом нынешней ситуации я крайне опасаюсь рисков, с которыми наши игроки и работники могут столкнуться, если мы проведем турниры в Китае в 2022-м.

    Я очень сожалею, что до этого дошло. В теннисных сообществах Китая и Гонконга много прекрасных людей, с которыми мы работали много лет. Они должны гордиться своими достижениями, гостеприимством и успехами.

    Но пока Китай не сделает те шаги, которые мы просили, мы не может рисковать нашими игроками и работниками. Руководство Китая не оставило WTA выбора.

    Но я сохраняю надежду, что наши призывы будут услышаны и власти Китая предпримут меры», — говорится в заявлении.

    Напомним, что в начале ноября победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Шуай Пэн рассказала в соцсети Weibo о домогательствах бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

    Сообщение было удалено примерно через 20 минут после того, как оно было впервые показано на сайте, а сама спортсменка в течение двух с лишним недель не выходила на связь.

    После того, как за информацией о местонахождении Пэн к китайским властям обратились WTA, ATP, теннисный профсоюз PTPA и куча действующих и бывших игроков, англоязычный аккаунт государственного телевидения КНР опубликовал текст письма, которое якобы она отправила Стиву Саймону.

    В письме она сообщает, что все озвученные ею обвинения — ложные, а сама она просто отдыхала дома и вовсе не находится в опасности.

    Это заявление только увеличило обеспокоенность мировой общественности по поводу ее безопасности и местоположения.

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