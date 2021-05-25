Гасанова пробилась во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисисткавышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос».

В своем стартовом поединке отбора россиянка переиграла австралийку Оливию Гадеки со счетом 6:4, 0:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 6.

Гадеки выполнила 1 эйс, 7 раз ошиблась на подаче и использовала 1 шанс из 12 взять подачу соперницы.

За выход в финал квалификации Гасанова поспорит с победительницей матча Кристи Ан (США) — Коко Вандевей (США).

Другая россиянка Наталья Вихлянцева проиграла в квалификации болгарке Виктории Томовой — 3:6, 4:6. Также выбыла из борьбы Людмила Самсонова, уступив сербке Александре Крунич — 6:3, 2:6, 2:6.