ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Зенита»В шаге от титула. «Зенит» своим быстрым футболом раздавил «Ротор»
  • 20:55
    • «Локомотив» и «Тамбов» забили семь голов на двоих
  • 20:52
    • «Химки» вырвали гостевую победу у «Динамо»
  • 18:21
    • «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ротора»
  • 21:58
    • Карацев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде
  • 21:52
    • «Байер» переиграл «Айнтрахт» в Леверкузене
    Все новости спорта

    Карацев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде

    Теннис ATP Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Россиянин Аслан Карацев вышел в финал турнира Serbia Open в Белграде, призовой фонд которого составляет 650 тысяч евро.

    Аслан Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев

    В полуфинале российский теннисист, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, обыграл за 3 часа и 27 минут первую ракету мира серба Новака Джоковича — 7:5, 4:6, 6:4.

    Карацев сделал шесть эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 16-ти.

    На счету серба — два эйса, пять двойных ошибок и реализовал только пять брейк-пойнтов из 28-ми.

    Соперником Карацева в финале турнира категории ATP-250 станет либо итальянец Маттео Берреттини, либо японец Таро Даниэль.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и ЦСКА устроят результативное дерби?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Лос-Анжелес» своего не упустит?
  • «Лос-Анжелес» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сможет ли «Манчестер Сити» разгромить «Тоттенхэм» в финале Кубка лиги?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сельта — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Аякс — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры