Карацев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде

Аслан Карацев Фото: globallookpress.com
В полуфинале российский теннисист, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, обыграл за 3 часа и 27 минут первую ракету мира серба Новака Джоковича — 7:5, 4:6, 6:4.
Карацев сделал шесть эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 16-ти.
На счету серба — два эйса, пять двойных ошибок и реализовал только пять брейк-пойнтов из 28-ми.
Соперником Карацева в финале турнира категории ATP-250 станет либо итальянец Маттео Берреттини, либо японец Таро Даниэль.