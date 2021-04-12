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    Кудерметова впервые в карьере выиграла турнир WTA

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    Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей турнира в Чарльстоне (США).

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В финале 23-летняя россиянка обыграла Данку Ковинич из Черногории со счетом 6:4, 6:2.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. Кудерметова подала шесть эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Ковинич четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы.

    Для Кудерметовой этот титул в одиночном разряде стал первым в карьере. Спортсменка дебютирует в топ-30 рейтинга WTA.

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