Чемпионский теннис. Медведев не оставил шансов Циципасу

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:2, 7:5. За титул 25-летний уроженец Москвы поспорит с Новаком Джоковичем, который в восьми предыдущих мельбурнских финалах одержал восемь побед. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Всестороннее превосходство

Павел Ниткин в своем блоге для Sports.ru восхитился тем, с какой уверенностью Медведев смел с корта Циципаса.

«Если не считать одного гейма на подаче в третьем сете, Медведев провел нереально качественный матч. Это было похоже на то, как Джокович вчера обыграл Аслана Карацева: Медведев организовал себе всестороннее превосходство.

С одной стороны, он душил Стефаноса обороной и стабильностью. За счет приема сократил количество легких розыгрышей на подаче грека, а еще лучше нейтрализовывал атаки, когда Циципас все же получал для них возможности. Делалось это за счет глубины ударов, из-за которой грек либо терял инициативу (потому что не получал удобный мяч), либо допускал ошибку (потому что пытался продолжить давление с неудобного мяча).

С другой стороны, он и атаку делал лучше. Циципас не мог зацепиться за его первую подачу, поэтому у Даниила было много возможностей для того, чтобы забивать первым мячом. И в нейтральных розыгрышах Медведев лучше создавал себе возможности для агрессии, потому что эффективнее двигал соперника по задней линии.

Плюс, Медведев задавал такую скорость игры, с которой грек не справлялся. Как только Даниил начинал двигать его по корту, очко оставалось за россиянином. Плюс, он очень эффективно использовал одноручный бэкхенд Стефаноса — грузил под него глубоко и плотно, выжимая ошибки. И Циципасу не хватало мощи и агрессии слева, чтобы с этим что-то сделать.

Даниил Медведев Российский теннисист Конечно, было непросто. Мы видели в матче с Рафой — первые два сета кончились примерно с таким же счетом, Рафа доминировал, но Стефанос сумел выиграть. Должен сказать, я немного испугался и зажался — это же полуфинал «Шлема», а мы в них не по 50 раз играли, как Новак и Роджер. Я рад, что смог прибавить в напряженные моменты на подаче. Рад, что вышел в финал. Не могу сказать, что я делаю, когда становится страшно. Просто пытаюсь подавать эйсы и забивать навылет. Помню, было 30:40, когда он уже вел 4:3. И у меня был единственный шанс — мощно подавать. И я сделал эйс. Так я удержался в матче. Кто знает, что было бы, выиграй он сет. Конечно, я рад, что сдержал нервы. Даже в напряженные моменты я не делал глупостей — если не считать гейма, когда проиграл подачу из-за двойной и легких ошибок с форхенда.

Все это вылилось в то, что к середине второго сета Медведев как будто сломил волю грека. Конечно, определенную роль сыграло и то, что Циципас явно был выжат после пятисетовой победы над Надалем. Но Медведев играл так, что, скорее всего, разобрался бы и со свежим Стефаносом», — убежден Ниткин.

Фактор трибун

Автор «Советского спорта» Николай Мысин заметил, что в третьем сете Циципас едва не возродил интригу благодаря сумасшедшей поддержке трибун.

«Второй сет закончился куда легче, чем первый — 6:2. А в третьем Медведев снова сделал брейк в самом начале и вырвался вперед — 2:0. И только тут сработал фактор, который изначально мог помочь Циципасу. А именно — фактор трибун. Если ты грек (ну, или киприот — как финалист Australian Open-2006 Маркос Багдатис), то в Мельбурне, считай, играешь дома. Здесь колоссальная диаспора эллинов, и почти весь стадион ожидаемо поддерживал Стефа. Причем — активно, шумно и часто — некрасиво по отношению к Медведеву (крики под руку, радость при ошибках на подаче и прочие "прелести" не слишком хорошего поведения публики порой заставляли арбитра на вышке просить всех успокоиться и не мешать).

На Даниила это не влияло. А вот Стефаносу немного помогло — и в середине третьей партии он стал действовать значительно лучше. Подловил соперника на незначительной потере концентрации, стал рвать темп игры, заставил Медведева ошибаться и вернул брейк — 3:3. А после снова чуть не взял подачу россиянина, но Даниил сумел спасти брейк-поинт.

В какой-то момент показалось, что матч затянется. Но второе дыхание Циципаса сбилось так же быстро, как и первое. При счете 5:5 Медведев мощно отыграл на приеме, повел 15:40 и суперским ударом поставил точку в этом гейме.

Стефанос Циципас Греческий теннисист Все видели, что сегодня произошло. Он устроил шоу, на три сета стал Даниилом Медведевым. То, что я поборолся в третьем сете, уже не имело значения. Не думаю, что мне хватило бы сил, чтобы отыграться. Первые два сета все решили. У Медведева в игре есть все. Он умный, подает почти как Изнер, на задней линии действует прекрасно. Очень здорово усложняет соперникам жизнь, играет очень умно. Интересно это наблюдать. Я не удивлюсь, если Медведев выиграет турнир. С другой стороны, два года назад, когда меня обыграл Рафа, я был уверен, что он выиграет. Но Медведев может. Это было бы хорошо для него, хорошо для тенниса. А то побеждают только Новак, Рафа и Роджер. Его победа взбодрила бы ситуацию.

На этом, собственно, все и закончилось. Подать на матч было уже делом техники. Итог — 6:4, 6:2, 7:5. И Даниил второй раз в карьере вышел в финал на "Большом шлеме". Попутно став девятым игроком в истории, кто выдал серию из 12 побед кряду над теннисистами из топ-10. Всего же у него теперь 20 побед подряд», — замечает Мысин.

Опыт — главное преимущество Джоковича

Редактор «Спорта День за Днем» Олег Евстифеев, анализируя шансы Медведева завоевать трофей, пришел к выводу, что явного фаворита в финальном поединке не будет.

«Финал Мельбурна получается даже скучный: два запланированных фаворита вышли в решающий раунд без особых приключений. Джокович против Медведева — как и ожидалось. Мужской теннис — достаточно предсказуемый вид спорта, потому что здесь почти всегда побеждает сильнейший.

Как раз в предстоящем финале сильнейшего нет. Россиянин и серб сейчас примерно равны. У Джоковича только одно безусловное преимущество — колоссальный победный опыт на Australian Open. Это любимый турнир Джокера. Он здесь побеждал восемь раз и совершенно уверен в собственных силах.

У Даниила свой повод для уверенности: 20 побед подряд. За четыре месяца россиянин обыграл весь Топ-10 мира, кроме Роджера Федерера, который сейчас просто не выходит на корт. Медведев уже практически сравнялся по очкам с Рафаэлем Надалем, а, в случае победы над Джоковичем, станет вторым в мировом рейтинге.

Николай Давыденко Экс-третья ракетка мира Медведев так легко выиграл полуфинал, что очевидно — он в хорошей форме, готов к финалу, не так устал, к финалу он восстановится. Хотя у Джоковича на это больше времени. Все зависит от Медведева, у него есть шанс выиграть у Джоковича, если он будет играть в свою игру, спокойно, сконцентрированно, не будет выходить на эмоции, которые у него иногда бывают. Джокович — первый в мире, и у него больше опыта финалов, он считается фаворитом этого матча. Но мы, как и все русские, надеемся, что Медведев выиграет.

Медведев весь турнир прошел спокойно, но в последнем матче ему нужно будет прыгнуть чуть-чуть выше головы, чтобы сломать первую ракетку мира», — пишет Евстифеев.

Душевное состояние Медведева

Шеф отдела информации «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев указал на то, что Джокович умеет действовать разнообразно и выводить соперников из себя, так что Медведеву придется быть готовым к ментальным трудностям.

«В воскресенье нас ждет поединок двух гроссмейстеров игры на задней линии. Оба будущих финалиста любят вынуждать соперника ошибаться, но здесь этого придется ждать очень долго — розыгрыши из 20 ударов и больше наверняка станут нормой. Как и многочисленные эйсы. Теннис Джоковича разнообразнее, при необходимости он может сыграть и первым номером, а ставка Медведева — это исключительно действия от обороны.

Кроме того, Новак — матерый волк, он будет давить авторитетом и выводить Даниила из состояния душевного равновесия. А это, как мы знаем, слабое место россиянина. В игре против Циципаса россиянин легко преодолел кризис. Но когда на другой стороне корта будет поймавший кураж Джокович, вернуться в игру будет намного сложнее.

Андрей Чесноков Экс-девятая ракетка мира Я видел, как Медведев здорово играл на «Мастерсе», но то, как он играет сейчас — это просто нереально, он вышел на бешеную форму, на такую кондицию, что я даже не представляю себе, как он может проиграть Джоковичу. Только если какое-то чудо произойдет. Он не просто попадает и кладет мяч где-то в метре-полуметре от линии, он не находит место на корте — он бьет в конкретную точку, в которую попасть невозможно, а он попадает. И потом, как он плотно играет на задней линии. У него хорошая форма сейчас, хорошая кондиция, он может сделать отыгрыш в 30-40 ударов, другой может умереть от усталости, а Медведев нет. А потом 15-20 секунд — и он уже готов к следующей подаче. Кто-то уже получает замечание, потому что устал, а он все «как огурчик» — как будто и не бегал, физически он сейчас просто монстр. И мячи его, как кирпичи летят, просто как булыжники. Он играет такими «плоскачами» — они низко над сеткой идут, если посмотреть, к примеру, у Надаля, там может быть до 150 сантиметров над тросом, у Медведева 30-50 см над тросом, такие отрабатывать крайне тяжело.

До сих пор Даниил и Новак встречались семь раз (счет 4:3 в пользу серба), причем в последнем матче Медведев достаточно легко разобрался с Джоковичем в групповом раунде Итогового турнира в Лондоне. Но там серб вообще был не в своей тарелке. Но, если не учитывать победу Новака в полуфинале прошлогоднего ATPCup, то в личных турнирах у Даниила вообще серия из трех побед над первой ракеткой мира подряд. В 2019 году россиянин еще выиграл на турнирах в Монте-Карло и Цинциннати. Ну, и стоит еще вспомнить матч двухлетней давности в четвертом круге Australian Open, в котором сильнее был Новак. На этот раз его тоже будет яростно поддерживать на трибунах многочисленная сербская диаспора Австралии», — подчеркивает Шамонаев.

Джокович перемалывает тех, кто находится в ударе

Журналист Tennis.com Стив Тиньор, делая прогноз на финал, поставил на Джоковича, который в Мельбурне играет безупречно.

«Медведеву, возможно, и впрямь нечего терять, в отличии от Джоковича, но это лишь на старте финала. Все может быстро измениться по его ходу. Просто спросите об этом Доминика Тима. В прошлом году австриец побывал в шкуре Медведева.

Он неплохо начал финал Australian Open против Джоковича, а по ходу турнира еще и выбил Надаля. Когда Тим выиграл сразу два сета, казалось, что его триумф совсем близок. Пока Джокович не обыграл его в двух решающих партиях.

Медведев в целом хорошо держится под давлением и знает, как нужно действовать, но в полуфинале с Циципасом у него случился сбой. Россиянин позволил себе разволноваться и позволил греку отыграться.

Если бы этот финал прошел на другом корте или в любом другом раунде, я бы поставил на Медведева, ведь он — самый интересный теннисист в мире. Но сила Джоковича в том, что он перемалывает тех, кто находится в ударе. В 2019 году Надаль вышел в финал и казался непобедимым, однако остался в проигрыше. В 2020 году уже Тим испытал на себе силу Джокера. 20 побед подряд — впечатляющая серия, но 8:0 в финалах Открытого чемпионата Австралии — показатель всей жизни», — отмечает Тиньор.