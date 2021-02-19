ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Чемпионский теннис. Медведев не оставил шансов Циципасу

    Россиянин вышел в финал Australian Open

    Теннис Australian Open ATP Даниил Медведев Стефанос Циципас Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевЧемпионский теннис. Медведев не оставил шансов Циципасу Бруно ФернандешФернандеш теперь создает моменты, даже убегая от мяча. «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад» Фрагмент матчаОдин Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря
  • 16:28
    • Источник: «Тамбов» продолжит выступление в РПЛ
  • 13:57
    • Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open
  • 22:19
    • СМИ: «Тоттенхэм» не уволит Моуринью до конца сезона
  • 21:39
    • «Краснодар» близок к аренде защитника сборной Камеруна
  • 19:48
    • Сборная России завоевала путевку на Евробаскет
  • 19:35
    • Нападающий «Реала» не сыграет с «Вальядолидом» из-за травмы
  • 19:18
    • «Спартак» дозаявил Педро Рошу
    Все новости спорта
    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:2, 7:5. За титул 25-летний уроженец Москвы поспорит с Новаком Джоковичем, который в восьми предыдущих мельбурнских финалах одержал восемь побед. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Всестороннее превосходство

    Павел Ниткин в своем блоге для Sports.ru восхитился тем, с какой уверенностью Медведев смел с корта Циципаса.

    «Если не считать одного гейма на подаче в третьем сете, Медведев провел нереально качественный матч. Это было похоже на то, как Джокович вчера обыграл Аслана Карацева: Медведев организовал себе всестороннее превосходство.

    С одной стороны, он душил Стефаноса обороной и стабильностью. За счет приема сократил количество легких розыгрышей на подаче грека, а еще лучше нейтрализовывал атаки, когда Циципас все же получал для них возможности. Делалось это за счет глубины ударов, из-за которой грек либо терял инициативу (потому что не получал удобный мяч), либо допускал ошибку (потому что пытался продолжить давление с неудобного мяча).

  • Кто поборет австралийскую жару? Медведев и Рублев — среди фаворитов
  • На стартовавшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии хватает итриг
  • 09/02/2021

    • С другой стороны, он и атаку делал лучше. Циципас не мог зацепиться за его первую подачу, поэтому у Даниила было много возможностей для того, чтобы забивать первым мячом. И в нейтральных розыгрышах Медведев лучше создавал себе возможности для агрессии, потому что эффективнее двигал соперника по задней линии.

    Плюс, Медведев задавал такую скорость игры, с которой грек не справлялся. Как только Даниил начинал двигать его по корту, очко оставалось за россиянином. Плюс, он очень эффективно использовал одноручный бэкхенд Стефаноса — грузил под него глубоко и плотно, выжимая ошибки. И Циципасу не хватало мощи и агрессии слева, чтобы с этим что-то сделать.

  • Даниил Медведев
  • Российский теннисист
  • Конечно, было непросто. Мы видели в матче с Рафой — первые два сета кончились примерно с таким же счетом, Рафа доминировал, но Стефанос сумел выиграть. Должен сказать, я немного испугался и зажался — это же полуфинал «Шлема», а мы в них не по 50 раз играли, как Новак и Роджер. Я рад, что смог прибавить в напряженные моменты на подаче. Рад, что вышел в финал. Не могу сказать, что я делаю, когда становится страшно. Просто пытаюсь подавать эйсы и забивать навылет. Помню, было 30:40, когда он уже вел 4:3. И у меня был единственный шанс — мощно подавать. И я сделал эйс. Так я удержался в матче. Кто знает, что было бы, выиграй он сет. Конечно, я рад, что сдержал нервы. Даже в напряженные моменты я не делал глупостей — если не считать гейма, когда проиграл подачу из-за двойной и легких ошибок с форхенда.

    • Все это вылилось в то, что к середине второго сета Медведев как будто сломил волю грека. Конечно, определенную роль сыграло и то, что Циципас явно был выжат после пятисетовой победы над Надалем. Но Медведев играл так, что, скорее всего, разобрался бы и со свежим Стефаносом», — убежден Ниткин.

    Фактор трибун

    Автор «Советского спорта» Николай Мысин заметил, что в третьем сете Циципас едва не возродил интригу благодаря сумасшедшей поддержке трибун.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    «Второй сет закончился куда легче, чем первый — 6:2. А в третьем Медведев снова сделал брейк в самом начале и вырвался вперед — 2:0. И только тут сработал фактор, который изначально мог помочь Циципасу. А именно — фактор трибун. Если ты грек (ну, или киприот — как финалист Australian Open-2006 Маркос Багдатис), то в Мельбурне, считай, играешь дома. Здесь колоссальная диаспора эллинов, и почти весь стадион ожидаемо поддерживал Стефа. Причем — активно, шумно и часто — некрасиво по отношению к Медведеву (крики под руку, радость при ошибках на подаче и прочие "прелести" не слишком хорошего поведения публики порой заставляли арбитра на вышке просить всех успокоиться и не мешать).

  • Один Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Краснодара» от загребского «Динамо»
  • Сегодня

    • На Даниила это не влияло. А вот Стефаносу немного помогло — и в середине третьей партии он стал действовать значительно лучше. Подловил соперника на незначительной потере концентрации, стал рвать темп игры, заставил Медведева ошибаться и вернул брейк — 3:3. А после снова чуть не взял подачу россиянина, но Даниил сумел спасти брейк-поинт.

    В какой-то момент показалось, что матч затянется. Но второе дыхание Циципаса сбилось так же быстро, как и первое. При счете 5:5 Медведев мощно отыграл на приеме, повел 15:40 и суперским ударом поставил точку в этом гейме.

  • Стефанос Циципас
  • Греческий теннисист
  • Все видели, что сегодня произошло. Он устроил шоу, на три сета стал Даниилом Медведевым. То, что я поборолся в третьем сете, уже не имело значения. Не думаю, что мне хватило бы сил, чтобы отыграться. Первые два сета все решили. У Медведева в игре есть все. Он умный, подает почти как Изнер, на задней линии действует прекрасно. Очень здорово усложняет соперникам жизнь, играет очень умно. Интересно это наблюдать. Я не удивлюсь, если Медведев выиграет турнир. С другой стороны, два года назад, когда меня обыграл Рафа, я был уверен, что он выиграет. Но Медведев может. Это было бы хорошо для него, хорошо для тенниса. А то побеждают только Новак, Рафа и Роджер. Его победа взбодрила бы ситуацию.

    • На этом, собственно, все и закончилось. Подать на матч было уже делом техники. Итог — 6:4, 6:2, 7:5. И Даниил второй раз в карьере вышел в финал на "Большом шлеме". Попутно став девятым игроком в истории, кто выдал серию из 12 побед кряду над теннисистами из топ-10. Всего же у него теперь 20 побед подряд», — замечает Мысин.

    Опыт — главное преимущество Джоковича

    Редактор «Спорта День за Днем» Олег Евстифеев, анализируя шансы Медведева завоевать трофей, пришел к выводу, что явного фаворита в финальном поединке не будет.

    «Финал Мельбурна получается даже скучный: два запланированных фаворита вышли в решающий раунд без особых приключений. Джокович против Медведева — как и ожидалось. Мужской теннис — достаточно предсказуемый вид спорта, потому что здесь почти всегда побеждает сильнейший.

  • Фернандеш теперь создает моменты, даже убегая от мяча. «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад»
  • Манкунианцы одержали крупную победу в первом матче 1/16 финала
  • Сегодня

    • Как раз в предстоящем финале сильнейшего нет. Россиянин и серб сейчас примерно равны. У Джоковича только одно безусловное преимущество — колоссальный победный опыт на Australian Open. Это любимый турнир Джокера. Он здесь побеждал восемь раз и совершенно уверен в собственных силах.

    У Даниила свой повод для уверенности: 20 побед подряд. За четыре месяца россиянин обыграл весь Топ-10 мира, кроме Роджера Федерера, который сейчас просто не выходит на корт. Медведев уже практически сравнялся по очкам с Рафаэлем Надалем, а, в случае победы над Джоковичем, станет вторым в мировом рейтинге.

  • Николай Давыденко
  • Экс-третья ракетка мира
  • Медведев так легко выиграл полуфинал, что очевидно — он в хорошей форме, готов к финалу, не так устал, к финалу он восстановится. Хотя у Джоковича на это больше времени. Все зависит от Медведева, у него есть шанс выиграть у Джоковича, если он будет играть в свою игру, спокойно, сконцентрированно, не будет выходить на эмоции, которые у него иногда бывают. Джокович — первый в мире, и у него больше опыта финалов, он считается фаворитом этого матча. Но мы, как и все русские, надеемся, что Медведев выиграет.

    • Медведев весь турнир прошел спокойно, но в последнем матче ему нужно будет прыгнуть чуть-чуть выше головы, чтобы сломать первую ракетку мира», — пишет Евстифеев.

    Душевное состояние Медведева

    Шеф отдела информации «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев указал на то, что Джокович умеет действовать разнообразно и выводить соперников из себя, так что Медведеву придется быть готовым к ментальным трудностям.

    «В воскресенье нас ждет поединок двух гроссмейстеров игры на задней линии. Оба будущих финалиста любят вынуждать соперника ошибаться, но здесь этого придется ждать очень долго — розыгрыши из 20 ударов и больше наверняка станут нормой. Как и многочисленные эйсы. Теннис Джоковича разнообразнее, при необходимости он может сыграть и первым номером, а ставка Медведева — это исключительно действия от обороны.

    Кроме того, Новак — матерый волк, он будет давить авторитетом и выводить Даниила из состояния душевного равновесия. А это, как мы знаем, слабое место россиянина. В игре против Циципаса россиянин легко преодолел кризис. Но когда на другой стороне корта будет поймавший кураж Джокович, вернуться в игру будет намного сложнее.

  • Андрей Чесноков
  • Экс-девятая ракетка мира
  • Я видел, как Медведев здорово играл на «Мастерсе», но то, как он играет сейчас — это просто нереально, он вышел на бешеную форму, на такую кондицию, что я даже не представляю себе, как он может проиграть Джоковичу. Только если какое-то чудо произойдет. Он не просто попадает и кладет мяч где-то в метре-полуметре от линии, он не находит место на корте — он бьет в конкретную точку, в которую попасть невозможно, а он попадает. И потом, как он плотно играет на задней линии. У него хорошая форма сейчас, хорошая кондиция, он может сделать отыгрыш в 30-40 ударов, другой может умереть от усталости, а Медведев нет. А потом 15-20 секунд — и он уже готов к следующей подаче. Кто-то уже получает замечание, потому что устал, а он все «как огурчик» — как будто и не бегал, физически он сейчас просто монстр. И мячи его, как кирпичи летят, просто как булыжники. Он играет такими «плоскачами» — они низко над сеткой идут, если посмотреть, к примеру, у Надаля, там может быть до 150 сантиметров над тросом, у Медведева 30-50 см над тросом, такие отрабатывать крайне тяжело.

    • До сих пор Даниил и Новак встречались семь раз (счет 4:3 в пользу серба), причем в последнем матче Медведев достаточно легко разобрался с Джоковичем в групповом раунде Итогового турнира в Лондоне. Но там серб вообще был не в своей тарелке. Но, если не учитывать победу Новака в полуфинале прошлогоднего ATPCup, то в личных турнирах у Даниила вообще серия из трех побед над первой ракеткой мира подряд. В 2019 году россиянин еще выиграл на турнирах в Монте-Карло и Цинциннати. Ну, и стоит еще вспомнить матч двухлетней давности в четвертом круге Australian Open, в котором сильнее был Новак. На этот раз его тоже будет яростно поддерживать на трибунах многочисленная сербская диаспора Австралии», — подчеркивает Шамонаев.

    Джокович перемалывает тех, кто находится в ударе

    Журналист Tennis.com Стив Тиньор, делая прогноз на финал, поставил на Джоковича, который в Мельбурне играет безупречно.

    «Медведеву, возможно, и впрямь нечего терять, в отличии от Джоковича, но это лишь на старте финала. Все может быстро измениться по его ходу. Просто спросите об этом Доминика Тима. В прошлом году австриец побывал в шкуре Медведева.

    Он неплохо начал финал Australian Open против Джоковича, а по ходу турнира еще и выбил Надаля. Когда Тим выиграл сразу два сета, казалось, что его триумф совсем близок. Пока Джокович не обыграл его в двух решающих партиях.

  • «Ювентус» и Роналду провели самый убогий матч в сезоне
  • Реакция прессы на матч «Порту» — «Ювентус»
  • Вчера

    • Медведев в целом хорошо держится под давлением и знает, как нужно действовать, но в полуфинале с Циципасом у него случился сбой. Россиянин позволил себе разволноваться и позволил греку отыграться.

    Если бы этот финал прошел на другом корте или в любом другом раунде, я бы поставил на Медведева, ведь он — самый интересный теннисист в мире. Но сила Джоковича в том, что он перемалывает тех, кто находится в ударе. В 2019 году Надаль вышел в финал и казался непобедимым, однако остался в проигрыше. В 2020 году уже Тим испытал на себе силу Джокера. 20 побед подряд — впечатляющая серия, но 8:0 в финалах Открытого чемпионата Австралии — показатель всей жизни», — отмечает Тиньор.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Диего Коста
  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
    • 20:00 15/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.90
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арминия — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры