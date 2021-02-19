Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open

Россиянинвышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в полуфинале представителя Грециисо счетом 6:4, 6:2, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. Даниил 17 раз подал навылет, активно выиграл 45 очков и совершил 21 невынужденную ошибку. На счету его соперника 3 эйса, 19 виннеров и 30 неточностей.

В финале 25-летний Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале победил россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).

Отметим, что Медведев впервые вышел в финал Australian Open. Лишь однажды он играл в финале турнира «Большого шлема». В 2019 году в решающем поединке Открытого чемпионата США Даниил проиграл в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю.