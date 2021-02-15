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    Медведев прокомментировал дебютный выход в четвертьфинал AO

    Теннис Australian Open ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open-2021.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В матче четвертого круга он уверенно обыграл американца Маккензи Макдональда — 6:4, 6:2, 6:3.

    «Был хороший матч, я чувствовал себя хорошо, здорово подавал. В первом сете при счете 5:2 я свою подачу проиграл, но это особо не повлияло на игру. Я закончил за полтора часа, на турнирах "Большого шлема" важно играть быстро. Я очень счастлив.

    Когда ты играешь с Маккензи много матчей, ты можешь контролировать игру: надо защищаться, играть низкими ударами — он играет очень плоско, может играть агрессивно, старается расстроить твою игру. Я старался как можно дольше остаться в розыгрыше. Это немного трясло его на подаче, я использовал свои шансы.

    Надеюсь, что Андрей Рублев выиграет, но Каспер Рууд — тяжелый оппонент. Буду смотреть матч, готовиться», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

    В 1/4 финала Медведев встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).

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