Медведев прокомментировал дебютный выход в четвертьфинал AO

Российский теннисистпрокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open-2021.

В матче четвертого круга он уверенно обыграл американца Маккензи Макдональда — 6:4, 6:2, 6:3.

«Был хороший матч, я чувствовал себя хорошо, здорово подавал. В первом сете при счете 5:2 я свою подачу проиграл, но это особо не повлияло на игру. Я закончил за полтора часа, на турнирах "Большого шлема" важно играть быстро. Я очень счастлив.

Когда ты играешь с Маккензи много матчей, ты можешь контролировать игру: надо защищаться, играть низкими ударами — он играет очень плоско, может играть агрессивно, старается расстроить твою игру. Я старался как можно дольше остаться в розыгрыше. Это немного трясло его на подаче, я использовал свои шансы.

Надеюсь, что Андрей Рублев выиграет, но Каспер Рууд — тяжелый оппонент. Буду смотреть матч, готовиться», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

В 1/4 финала Медведев встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).