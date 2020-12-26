Рублев: Я бы хотел, чтобы год не заканчивался

Российский теннисистрассказал о прошедшем сезоне и начале подготовки к следующему.

В 2020 году россиянин выиграл пять турниров и впервые в карьере оказался в топ-10 лучших игроков мира.

В конце сезона ATP вручила ему персональную награду как самому прогрессирующему теннисисту года.

«Я бы хотел, чтобы год не заканчивался, и мы продолжали играть.

Тем более мы пропустили пять месяцев: был на карантине, без турниров. Я очень соскучился за это время, и да, хотелось бы продолжать и продолжать играть.

Уже начал подготовку к Australian Open и новому сезону, работаю вовсю. Оттого что турнир перенесли на несколько недель, сложностей у меня нет никаких.

Вместо недели я провел в Москве две. Я смог больше отдохнуть, побыть с друзьями, семьей, и это было классно», — сказал Рублев ТАСС. 0