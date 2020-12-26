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    Рублев: Я бы хотел, чтобы год не заканчивался

    Теннис Андрей Рублёв ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о прошедшем сезоне и начале подготовки к следующему.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    В 2020 году россиянин выиграл пять турниров и впервые в карьере оказался в топ-10 лучших игроков мира.

    В конце сезона ATP вручила ему персональную награду как самому прогрессирующему теннисисту года.

    «Я бы хотел, чтобы год не заканчивался, и мы продолжали играть.

    Тем более мы пропустили пять месяцев: был на карантине, без турниров. Я очень соскучился за это время, и да, хотелось бы продолжать и продолжать играть.

    Уже начал подготовку к Australian Open и новому сезону, работаю вовсю. Оттого что турнир перенесли на несколько недель, сложностей у меня нет никаких.

    Вместо недели я провел в Москве две. Я смог больше отдохнуть, побыть с друзьями, семьей, и это было классно», — сказал Рублев ТАСС. 0

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