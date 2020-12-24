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    Девять россиянок попали в основную сетку Australian Open-2021

    Теннис Australian Open WTA Прогнозы на теннис
    Девять российских теннисисток и три теннисиста заявлены для участия в Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде, сообщает официальный сайт турнира.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова

    В женской сетке Australian Open сыграют Екатерина Александрова (33-й номер рейтинга WTA), Светлана Кузнецова (36), Анастасия Павлюченкова (38), Вероника Кудерметова (46), Анна Блинкова (61), Дарья Касаткина (72), Вера Звонарева (защищенный рейтинг), Варвара Грачева (94) и Анастасия Потапова (101).

    Среди мужчин выступят Даниил Медведев (4-я ракетка мира), Андрей Рублев (8) и Карен Хачанов (20).

    Ранее стало известно, что старт Australian Open-2021 запланирован на 8 февраля. При этом квалификация турнира пройдет в Дохе (Катар) с 10 по 13 января.

    Действующим чемпионом Australian Open у мужчин является серб Новак Джокович, у женщин — американка София Кенин. 0

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