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    Стала известна дата старта Australian Open-2021

    Теннис ATP Australian Open Прогнозы на теннис
    ATP на своем официальном сайте опубликовала календарь соревнований на первые два месяца 2021 года.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    С 5 по 13 января пройдут турниры серии ATP 250 в Делрей-Бич и Анталье.

    На 15 января запланировано прибытие игроков в Австралию и обязательный 14-дневный карантин.

    С 31 января по 6 февраля пройдут два турнира в Мельбурне, с 1 по 5 февраля пройдет турнир ATP Cup в новом формате.

    Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля, что на три недели позже обычных сроков проведения турнира. При этом квалификация на Australian Open пройдет в Дохе (Катар) с 10 по 13 января. 0

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