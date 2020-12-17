Стала известна дата старта Australian Open-2021

ATP на своем официальном сайте опубликовала календарь соревнований на первые два месяца 2021 года.

С 5 по 13 января пройдут турниры серии ATP 250 в Делрей-Бич и Анталье.

На 15 января запланировано прибытие игроков в Австралию и обязательный 14-дневный карантин.

С 31 января по 6 февраля пройдут два турнира в Мельбурне, с 1 по 5 февраля пройдет турнир ATP Cup в новом формате.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля, что на три недели позже обычных сроков проведения турнира. При этом квалификация на Australian Open пройдет в Дохе (Катар) с 10 по 13 января. 0