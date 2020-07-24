Теннисные турниры в Китае в этом году не состоятся

Решение принято в соответствии с директивой Главного управления спорта Китая, до конца года запретившего в стране любые международные спортивные соревнования.
Таким образом, не состоятся турниры, которые должны были пройти с конца сентября до конца ноября:
— турнир ATP 500 в Чэнду и Чжухае;
— турнир ATP 500 в Пекине;
— «Мастерс» ATP в Шанхае;
— турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу;
— турниры WTA Premier в Чжэньчжоу, Ухани, Пекине;
— итоговый турнир WTA в Шэньчжэне;
— малый итоговый турнир WTA в Чжухае.
Женский и мужской теннисные туры были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, в этом же месяце были заморожены рейтинги. Сезон WTA возобновится 3 августа на турнире в Палермо, сезон ATP — 14 августа в Вашингтоне. 0