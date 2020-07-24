Ни один из запланированных теннисных турниров на территории Китая в 2020 году не состоится из-за коронавируса, сообщает Lanxiong Sports.

Теннисные турниры в Китае в этом году не состоятся globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Решение принято в соответствии с директивой Главного управления спорта Китая, до конца года запретившего в стране любые международные спортивные соревнования.

Таким образом, не состоятся турниры, которые должны были пройти с конца сентября до конца ноября:

— турнир ATP 500 в Чэнду и Чжухае;

— турнир ATP 500 в Пекине;

— «Мастерс» ATP в Шанхае;

— турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу;

— турниры WTA Premier в Чжэньчжоу, Ухани, Пекине;

— итоговый турнир WTA в Шэньчжэне;

— малый итоговый турнир WTA в Чжухае.

Женский и мужской теннисные туры были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, в этом же месяце были заморожены рейтинги. Сезон WTA возобновится 3 августа на турнире в Палермо, сезон ATP — 14 августа в Вашингтоне. 0