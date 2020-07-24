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    Теннисные турниры в Китае в этом году не состоятся

    Теннис Коронавирус в спорте ATP WTA Прогнозы на теннис
    Ни один из запланированных теннисных турниров на территории Китая в 2020 году не состоится из-за коронавируса, сообщает Lanxiong Sports.

    Теннисные турниры в Китае в этом году не состоятся
    Теннисные турниры в Китае в этом году не состоятся

    Решение принято в соответствии с директивой Главного управления спорта Китая, до конца года запретившего в стране любые международные спортивные соревнования.

    Таким образом, не состоятся турниры, которые должны были пройти с конца сентября до конца ноября:

    — турнир ATP 500 в Чэнду и Чжухае;
    — турнир ATP 500 в Пекине;
    — «Мастерс» ATP в Шанхае;
    — турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу;
    — турниры WTA Premier в Чжэньчжоу, Ухани, Пекине;
    — итоговый турнир WTA в Шэньчжэне;
    — малый итоговый турнир WTA в Чжухае.

    Женский и мужской теннисные туры были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, в этом же месяце были заморожены рейтинги. Сезон WTA возобновится 3 августа на турнире в Палермо, сезон ATP — 14 августа в Вашингтоне. 0

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