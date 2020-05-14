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    ATP продлит приостановку сезона до августа

    Теннис ATPКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Профсоюз ATP планирует продлить приостановку сезона до начала августа, сообщает Bild.

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    Теннисные корты пока простаивают

    Ожидается, что официально об этом объявит глава организации Андреа Гауденци 15 мая.

    Нынешняя приостановка сезона, связанная с пандемией коронавируса, действует до 13 июля.

    Пока в планы ATP не входит полная отмена сезона. Теоретически возможен перенос приостановки сезона даже до сентября с последующим проведением турниров с ограниченным количеством зрителей.

    Ранее сообщалось, что Открытый чемпионат США, запланированный на 31 августа — 13 сентября, может быть перенесен из Нью-Йорка в другой американский город. 0

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