ATP продлит приостановку сезона до августа

Профсоюзпланирует продлить приостановку сезона до начала августа, сообщает Bild.

Ожидается, что официально об этом объявит глава организации Андреа Гауденци 15 мая.

Нынешняя приостановка сезона, связанная с пандемией коронавируса, действует до 13 июля.

Пока в планы ATP не входит полная отмена сезона. Теоретически возможен перенос приостановки сезона даже до сентября с последующим проведением турниров с ограниченным количеством зрителей.

Ранее сообщалось, что Открытый чемпионат США, запланированный на 31 августа — 13 сентября, может быть перенесен из Нью-Йорка в другой американский город. 0