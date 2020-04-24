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    «Ролан Гаррос» вновь перенесен из-за коронавируса

    Теннис Ролан Гаррос ATP WTAКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Сроки проведения Открытого чемпионата Франции по теннису вновь скорректированы из-за пандемии, сообщает Le Parisien.

    «Ролан Гаррос»
    «Ролан Гаррос»

    Изначально «Ролан Гаррос» должен был пройти с 18 мая по 7 июня. В марте было объявлено, что новые даты турнира в Париже — с 20 сентября по 4 октября.

    Теперь ATP и WTA собираются отложить турнир в Париже еще на неделю. Таким образом, «Ролан Гаррос» может начаться 27 сентября. Это позволит игрокам получить дополнительную неделю для восстановления после US Open, который по-прежнему запланирован на период с 31 августа по 13 сентября.

    Напомним, из-за пандемии коронавируса все турниры ATP, WTA и ITF были отменены вплоть до 13 июля. 0

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