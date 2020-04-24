«Ролан Гаррос» вновь перенесен из-за коронавируса

Сроки проведения Открытого чемпионата Франции по теннису вновь скорректированы из-за пандемии, сообщает Le Parisien.

Изначально «Ролан Гаррос» должен был пройти с 18 мая по 7 июня. В марте было объявлено, что новые даты турнира в Париже — с 20 сентября по 4 октября.

Теперь ATP и WTA собираются отложить турнир в Париже еще на неделю. Таким образом, «Ролан Гаррос» может начаться 27 сентября. Это позволит игрокам получить дополнительную неделю для восстановления после US Open, который по-прежнему запланирован на период с 31 августа по 13 сентября.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все турниры ATP, WTA и ITF были отменены вплоть до 13 июля. 0