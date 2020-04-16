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    Решение о проведении US Open будет принято в июне

    Теннис US OpenКоронавирус в спорте
    Окончательное решение о проведении Открытого чемпионата США по теннису будет принято в июне, сообщил исполнительный директор Ассоциации тенниса США Майк Доус.

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    US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

    «Нам очень повезло, что мы четвертый турнир Большого шлема в году, так что на данный момент время на нашей стороне.

    Очевидно, что мы хотим провести турнир, и движущим фактором будет здоровье и благополучие игроков, болельщиков и нашего персонала.

    Мы ориентируемся на июнь как на дату, когда будет принято решение. Мы подойдем к нему через медицинскую консультативную группу.

    У нас есть пять или шесть врачей, с которыми мы консультируемся. На основании этой информации мы примем решение, безопасно ли проводить турнир или нет.

    Не исключаем проведение чемпионата без зрителей, но сейчас это очень маловероятный сценарий. Это не в духе праздника тенниса», — цитирует Доуса «Р-Спорт».

    В апреле стало известно, что третий турнир Большого шлема в сезоне, Уимблдон, был отменен впервые с 1945 года из-за пандемии коронавируса, а Открытый чемпионат Франции, который должен был пройти с 18 мая по 7 июня, перенесен на осень 2020 года. 0

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