Решение о проведении US Open будет принято в июне

Окончательное решение о проведениибудет принято в июне, сообщил исполнительный директор Ассоциации тенниса США

US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

«Нам очень повезло, что мы четвертый турнир Большого шлема в году, так что на данный момент время на нашей стороне.

Очевидно, что мы хотим провести турнир, и движущим фактором будет здоровье и благополучие игроков, болельщиков и нашего персонала.

Мы ориентируемся на июнь как на дату, когда будет принято решение. Мы подойдем к нему через медицинскую консультативную группу.

У нас есть пять или шесть врачей, с которыми мы консультируемся. На основании этой информации мы примем решение, безопасно ли проводить турнир или нет.

Не исключаем проведение чемпионата без зрителей, но сейчас это очень маловероятный сценарий. Это не в духе праздника тенниса», — цитирует Доуса «Р-Спорт».

В апреле стало известно, что третий турнир Большого шлема в сезоне, Уимблдон, был отменен впервые с 1945 года из-за пандемии коронавируса, а Открытый чемпионат Франции, который должен был пройти с 18 мая по 7 июня, перенесен на осень 2020 года. 0