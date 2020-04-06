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    Рублев морально готов к отмене всего сезона

    Теннис Андрей Рублёв ATPКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, когда рассчитывает вернуться на корт.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    Из-за пандемии коронавируса уже был отменен Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесен на осень.

    «Хочется верить, что начнем играть в конце лета. Хотя на самом деле в голове я уже принял вариант, при котором весь год отменится, и морально уже готов к такому сценарию.

    При этом хочется верить, что играть начнем в конце лета и доиграем месяц или два этого сезона. Хочется в этом году выйти на корт и сыграть, посмотрим, как будет, вдруг случится какое-то чудо, и все пройдет намного быстрее, чем многие прогнозируют», — цитирует Рублева ТАСС. 0

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