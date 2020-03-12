ATP отменила все турниры на шесть недель из-за коронавируса

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила об отмене всех соревнований в течение ближайших шести недель в связи с эпидемией коронавируса.

До 27 апреля не будет никаких турниров уровня ATP и «Челленджеров». Два «Челленджера», на этой неделе проводящиеся в Казахстане и ЮАР, доиграны не будут.

Из основного календаря ATP не будут проведены турниры в: Майами («Мастерс», хард), Хьюстоне (грунт), Марракеше (грунт), Монте-Карло («Мастерс», грунт), Барселоне (грунт), Будапеште (грунт).

Вопрос о снятии рейтинговых очков по ходу перерыва решается сейчас, и соответствующее заявление будет сделано позднее.

За более мелкие турниры ITF, которые будут проходить во время перерыва в ATP, рейтинговые очки начисляться не будут.

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона готовы рассмотреть возможность отмены соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Турнир «Большого шлема» должен состояться с 29 июня по 12 июля. Отмена произойдет, если турнир потребуют провести без зрителей. 0