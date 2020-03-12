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    ATP отменила все турниры на шесть недель из-за коронавируса

    Теннис Коронавирус в теннисе ATP Вокруг тенниса Прогнозы на теннис
    Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила об отмене всех соревнований в течение ближайших шести недель в связи с эпидемией коронавируса.

    Уимблдонский турнир под угрозой отмены
    Уимблдонский турнир под угрозой отмены

    До 27 апреля не будет никаких турниров уровня ATP и «Челленджеров». Два «Челленджера», на этой неделе проводящиеся в Казахстане и ЮАР, доиграны не будут.

    Из основного календаря ATP не будут проведены турниры в: Майами («Мастерс», хард), Хьюстоне (грунт), Марракеше (грунт), Монте-Карло («Мастерс», грунт), Барселоне (грунт), Будапеште (грунт).

    Вопрос о снятии рейтинговых очков по ходу перерыва решается сейчас, и соответствующее заявление будет сделано позднее.

    За более мелкие турниры ITF, которые будут проходить во время перерыва в ATP, рейтинговые очки начисляться не будут.

    Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона готовы рассмотреть возможность отмены соревнований из-за эпидемии коронавируса.

    Турнир «Большого шлема» должен состояться с 29 июня по 12 июля. Отмена произойдет, если турнир потребуют провести без зрителей. 0

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