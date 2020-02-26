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    • Джокович: Хотел бы, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии за ее карьеру
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    Джокович: Хотел бы, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии за ее карьеру

    Теннис ATP Новак Джокович  WTA Мария Шарапова Прогнозы на теннис
    Первая ракетка мира Новак Джокович сказал теплые слова в адрес Марии Шараповой после того, как было объявлено, что она завершила карьеру.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    «Хотел бы, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии за ее карьеру. Она этого точно заслуживает. Она — великий боец, как и положено каждому в нашем виде спорта. Сила воли и желание позволили ей пройти через все препятствия, которые выпадали, особенно в последние 5–6 лет: все травмы, операции, попытки вернуться на корт и заиграть на желаемом уровне. Очень жаль, что ей пришлось закончить с травмой, но у нее была фантастическая карьера. Она может собой гордиться», — сказал Джокович.

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