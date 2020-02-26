Джокович: Хотел бы, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии за ее карьеру

Мария Шарапова
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«Хотел бы, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии за ее карьеру. Она этого точно заслуживает. Она — великий боец, как и положено каждому в нашем виде спорта. Сила воли и желание позволили ей пройти через все препятствия, которые выпадали, особенно в последние 5–6 лет: все травмы, операции, попытки вернуться на корт и заиграть на желаемом уровне. Очень жаль, что ей пришлось закончить с травмой, но у нее была фантастическая карьера. Она может собой гордиться», — сказал Джокович.
Class from @DjokerNole 👏— ATP Tour (@atptour) February 26, 2020
The World No.1 pays tribute to @MariaSharapova.
🎥: @TennisTV | @DDFTennis pic.twitter.com/ddoLThIVDD