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    Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

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    Опубликован обновленный рейтинг ATP. Россиянин Даниил Медведев потерял одну позицию и опустился на пятое место

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Возглавил рейтинг Новак Джокович, который сместил испанца Рафаэля Надаля.

    Положение на 3 февраля

    1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720 очков.
    2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
    4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
    5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960.
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3385.
    8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2905.
    9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2700.
    10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.
    ...
    15 (16). Андрей Рублев (Россия) — 2174.
    17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995.
    109 (106). Евгений Донской (Россия) — 503.     0

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