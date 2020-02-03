Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Даниил Медведев
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Возглавил рейтинг Новак Джокович, который сместил испанца Рафаэля Надаля.
Положение на 3 февраля
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720 очков.
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3385.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2905.
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2700.
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.
...
15 (16). Андрей Рублев (Россия) — 2174.
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995.
109 (106). Евгений Донской (Россия) — 503. 0