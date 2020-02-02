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    Australian Open. Джокович сыграет с Тимом, Рам и Солсбери стали победителями в парном разряде

    2 февраля состоятся финалы Открытого чемпионата Австралии среди мужчин и в парном мужском разряде

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    Новак Джокович
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    Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери победили в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

    В финальном матче Рам и Солсбери обыграли австралийцев Макса Перселла и Люка Сэвилла со счетом 6:4, 6:2.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Рам и Солсбери, посеянные на турнире под 11-м номером, в ходе матча на двоих выполнили 4 эйса. При этом они не допустили ни одной двойной ошибки. Американо-британский дуэт смог реализовать 3 брейк-пойнта из 12. Их соперники 3 раза подали навылет и совершили 4 двойные ошибки. За всю встречу у Савилла и Перселла не было ни одного шанса зять гейм на чужой подаче.

    Для Рама и Солсбери это первый трофей серии Большого шлема в парном разряде. 0

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