Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборнаяпотерпела поражение от командыв 1/2 финала Кубка Дэвиса.

В решающем парном матче Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Канадцы сделали 7 эйсов при 1 двойной ошибке и реализовали 2 брейк-поинта из 5. Россияне 5 раз подали навылет и допустили 3 двойные ошибки, реализовав 2 брейк-поинта из 5.

Сборная Канады победила с общим счетом 2-1 и вышла в финал. Вторым финалистом Кубка Дэвиса станет победитель матча Испания — Великобритания. 0