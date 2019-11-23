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    Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

    Теннис Кубок Дэвиса ATP Карен Хачанов Андрей Рублёв Денис Шаповалов Прогнозы на теннис
    Сборная России потерпела поражение от команды Канады в 1/2 финала Кубка Дэвиса.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    В решающем парном матче Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

    Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Канадцы сделали 7 эйсов при 1 двойной ошибке и реализовали 2 брейк-поинта из 5. Россияне 5 раз подали навылет и допустили 3 двойные ошибки, реализовав 2 брейк-поинта из 5.

    Сборная Канады победила с общим счетом 2-1 и вышла в финал. Вторым финалистом Кубка Дэвиса станет победитель матча Испания — Великобритания. 0

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