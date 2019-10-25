Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA

В китайском городе Шэньчжэн состоялась жеребьевка Итогового чемпионата WTA, сообщает пресс-служба соревнований.

В Красную группу турнира попали австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова и швейцарка Белинда Бенчич.

В Фиолетовой группе сыграют чешка Каролина Плишкова, канадка Бьянка Андрееску, румынка Симона Халеп и украинка Элина Свитолина.

Напомним, Свитолина является действующей чемпионкой турнира. В прошлом году Итоговый турнир WTA состоялся в Сингапуре. Украинская теннисистка в финале победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Турнир пройдет с 27 октября по 3 ноября. Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года является рекордным в истории турнира — 14 миллионов долларов. 0