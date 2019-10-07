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    Потапова проиграла Гарсии на старте турнира в Китае

    WTA Каролин Гарсия
    Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла на старте турнира в Тяньцзине (Китай).

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова

    В матче 1/16 финала соревнований Потапова уступила француженке Каролин Гарсии в трех сетах — 6:2, 2:6, 2:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. Анастасия ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету е соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

    Во втором круге турнира в Китае Гарсия сыграет с победительницей матча Ван Яфань (Китай) — Лорен Дэвис (США).

    В прошлогоднем финале Гарсия победила чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (9:7), 6:3. 0

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