Потапова проиграла Гарсии на старте турнира в Китае

Российская теннисисткапроиграла на старте турнира в Тяньцзине (Китай).

В матче 1/16 финала соревнований Потапова уступила француженке Каролин Гарсии в трех сетах — 6:2, 2:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. Анастасия ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету е соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

Во втором круге турнира в Китае Гарсия сыграет с победительницей матча Ван Яфань (Китай) — Лорен Дэвис (США).

В прошлогоднем финале Гарсия победила чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (9:7), 6:3. 0