Шарапова проиграла Возняцки в выставочном матче

Мария Шарапова
globallookpress.com
Россиянка уступила сопернице в двух партиях — 6:7, 2:6. Матч прошел на курорте Гринбрир в Западной Виргинии.
Шарапова также провела мастер-класс для юных любителей тенниса и подарила им конфеты собственного бренда Sugarpova.
Мария не играла с конца августа после того, как уступила американке Серене Уильямс в первом круге US Open. На текущий момент Шарапова занимает 135-е место в рейтинге WTA. Возняцки является 17-й ракеткой мира.
Следующим турниром, в котором россиянка примет участие, станут соревнования в Линце (Австрия). Матчи пройдут с 7 по 13 октября.
Clinic with #MariaSharapova 🎾 [the_greenbrier IG stories] pic.twitter.com/9KvETflEMC— Sharapova News (@NewsSharapova) 13 сентября 2019 г.