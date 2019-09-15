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    Шарапова проиграла Возняцки в выставочном матче

    Мария Шарапова Каролин Возняцки
    Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова провела выставочный матч в США с датской теннисисткой Каролин Возняцки.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    Россиянка уступила сопернице в двух партиях — 6:7, 2:6. Матч прошел на курорте Гринбрир в Западной Виргинии.

    Шарапова также провела мастер-класс для юных любителей тенниса и подарила им конфеты собственного бренда Sugarpova.

    Мария не играла с конца августа после того, как уступила американке Серене Уильямс в первом круге US Open. На текущий момент Шарапова занимает 135-е место в рейтинге WTA. Возняцки является 17-й ракеткой мира.

    Следующим турниром, в котором россиянка примет участие, станут соревнования в Линце (Австрия). Матчи пройдут с 7 по 13 октября.

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