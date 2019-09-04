Кафельников: Молодец, Даниил! Надо брать титул

Самый титулованный теннисист в истории Россииоценил выход в полуфинал US Open своего соотечественника

«Молодец, Даниил! Заслуженный полуфинал US Open. Надо представившимся шансом воспользоваться и титул брать», — написал Кафельников в Twitter.

Для Медведева этот выход в полуфинал «Большого шлема» стал первым в карьере. Следующим соперником россиянина станет победитель пары болгарин Григор Димитров.

Кафельников — первый россиянин, выигравший турнир «Большого шлема» — он победил на «Ролан Гаррос» в 1996 году. На его счету также победы в парном разряде на Открытом чемпионате Франции (1996, 1997, 2002) и на US Open в 1997 году. Кафельников был первой ракеткой мира с 3 мая по 13 июня 1999 года. 0