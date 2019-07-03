Уимблдон. Хачанов, Медведев, Джокович и Свитолина прошли в третий круг

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3 июля проходят матчи второго круга турнира «Большого шлема».

Мужчины

Даниил Медведев (Россия) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4

Российский теннисист Даниил Медведев преодолел второй круг на Уимблдоне.

Медведев, который посеян на турнире под №11, обыграл представителя Австралии Алексея Попырина. Для победы россиянину понадобилось четыре сета — 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4.

Соперники провели на корте 2 часа 31 минуту. Медведев 10 раз подал навылет и допустил 4 двойные ошибки. В его активе 5 реализованных брейк-поинтов из 13. Соперник россиянина выполнил 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

За выход в четвертый круг Уимблдона Медведев сразится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который посеян под №21.

Райли Опелка (США) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 8:6

19-я ракетка мира Стэн Вавринка не сумел вйти в третий круг. Швейцарец в пяти сетах проиграл американцу Райли Опелке, который занимает 63-е место в мировом рейтинге.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 13 минут. Вавринка выполнил 17 эйсов, 2 раз ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-пойнта. В то же время 21-летний Опелка 23 раза подал навылет, допустил 2 двойные шибки и сделал 2 брейка.

В третьем раунде «мэйджора» в Лондоне Опелка сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

Милош Раонич (Канада) — Робин Хаасе (Нидерланды) — 7:6, 7:5, 7:6

Канадский теннисист Милош Раонич за 2,5 часа оформил путевку в третий раунд. 17-я ракетка мира в трех сетах обыграл нидерландца Робина Хаасе.

Соперники провели на корте 2 часа 33 минуты. По ходу поединка Раонич выполнил 32 эйса, 5 раз ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-пойнта. На счету Хаасе 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

В третьем раунде Уимблдона Раонич встретится с американцем Райли Опелкой.

Карен Хачанов (Россия) — Фелисиано Лопес (Испания) — 4:6, 6:4, 7:5, 6:4

Россиянин Карен Хачанов прошел в третий круг Уимблдона-2019.

Во втором раунде десятый сеяный обыграл испанца Фелисиано Лопеса. Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4.

Поединок продлился 2 часа 43 минуты. По ходу игры Хачанов 10 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Лопеса 18 эйсов, 8 ошибок на подаче и 2 брейка.

Далее Хачанова ждет встреча с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который посеян на турнире под №23.

Новак Джокович (Сербия) — Денис Кудла (США) — 6:3, 6:2, 6:2

Первая ракетка мира Новак Джокович во втором круге обыграл 111-го номера ATP Дениса Кудлу. Серб разобрался с соперником в трех сетах = 6:3, 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. 32-летний серб по ходу матча выполнил 13 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов. 26-летний Кудла 3 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 2 брейка.

В третьем раунде Джокович встретится с польским теннисистом Хубертом Гуркачем

Кевин Андерсон (ЮАР) — Янко Типсаревич (Сербия) — 6:4, 6:7, 6:1, 6:4

Южноафриканец Кевин Андерсон пробился в третий раунд Уимблдона, проведя на корте почти три часа. Восьмая ракетка мира в четырех сетах переиграл серба Янко Типсаревича.

На счету Андерсона 23 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта. Типсаревич трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Андерсона на Уимблдоне станет аргентинец Гвидо Пелья.

Женщины

Элина Свитолина (Украина) — Маргарита Гаспарян (Россия) — 5:7, 6:5, отказ

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян завершила выступление на проходящем в Лондоне Уимблдонском турнире.

Гаспарян из-за мышечной травмы был вынуждена сняться с матча второго круга против украинки Элины Свитолины.

Гаспарян приняла решение отказаться от борьбы после того, как почувствовала резкую боль в мышцах ноги и упала на траву. Спортсменка покинула корт в слезах под аплодисменты зрителей.

Встреча длилась 1 час 52 минуты и завершилась при счете 7:5, 5:6. Во второй партии 24-летняя спортсменка не реализовала матчбол. За это время россиянка совершила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 5.

За выход в четвертый круг Свитолина поспорит с Марией Саккари из Греции, получившей 31-й номер посева.

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:2, 6:0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во втором круге разгромила австралийку Айлу Томлянович, которая ранее выбила из борьбы россиянку Дарью Касаткину.

Соперницы провели на корте лишь 1 час и 1 минуту. Азаренко отдала сопернице только два гейма — 6:2, 6:0.

Экс-первая ракетка мира по ходу матча дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету австралийки — 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в следующий этап Азаренко поспорит с седьмой сеяной Симоной Халеп.

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Каролина Плишкова (Чехия) — 0:6, 4:6

Третья ракетка мира Каролина Плишкова в матче второго круга обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг.

Для победы чешке понадобилось два сета и всего 59 минут — 6:0, 6:4.

На счету Плишковой 9 эйсов, она совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У Пуиг — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

В третьем круге Уимблдона Плишкова сыграет с китаянкой Се Шувэй, получившей 28-й номер посева.

Симона Халеп (Румыния) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:3, 4:6, 6:2

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга седьмая сеяная обыграла свою соотечественницу Михаэлу Бузарнеску.

Встреча длилась 1 час 52 минуты. Халеп сделала 1 эйс и 8 брейков, трижды ошибившись при подаче. Ее соперница реализовала 6 брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки.

В следующем раунде соперницей Халеп станет Виктории Азаренко из Белоруссии.

Каролин Возняцки (Дания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6, 6:3

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела преодолеть второй круг, уступив девятнадцатой ракетке мира Каролин Возняцки. Кудерметова уступила со счетом 6:7 (5:7), 3:6.

Матч длился 1 час 47 минут. Кудерметова 6 раз подала навылет и допустила 5 двойных ошибок. Возняцки выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 12.

За выход в четвертый раунд Уимблдона Возняцки сразится с китаянкой Чжан Шуай. 0