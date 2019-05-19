Плишкова выиграла турнир в Риме

Чешская теннисисткастала победительницей престижного турнира в Риме.

В финальном поединке четвертая ракетка соревнований обыграла британку Йоханну Конту со счетом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте полтора часа. На счету Плишковой 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-поинта из 7. Конта ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.

Для Плишковой этот титул стал 13-м в карьере и вторым в нынешнем сезоне.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. 0