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    Рублев опустился на 101 строку в рейтинге ATP

    ATP Новак Джокович  Рафаэль Надаль Роджер Федерер Хуан Мартин дель Потро Кевин Андерсон Джон Изнер Марин Чилич Кеи Нисикори Карен Хачанов Андрей Рублёв Евгений Донской
    В обновленном рейтинге ATP от 4 февраля в первой десятке изменений не произошло.

    Андрей Рублев
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    Российский теннисист Андрей Рублев покинул топ-100 рейтинга, опустившись на 101-ю строчку.

    Рейтинг ATP. 4 февраля

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320.
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475.
    4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060.
    5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845.
    6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600.
    7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4100.
    8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960.
    9 (9). Джон Иснер (США) — 3155.
    10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140.
    11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880.
    … 16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2000...
    96 (96). Евгений Донской (Россия) — 599...
    101 (100). Андрей Рублев (Россия) — 575. 0

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