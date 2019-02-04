Рублев опустился на 101 строку в рейтинге ATP

Андрей Рублев
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Российский теннисист Андрей Рублев покинул топ-100 рейтинга, опустившись на 101-ю строчку.
Рейтинг ATP. 4 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060.
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845.
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4100.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3155.
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140.
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880.
… 16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2000...
96 (96). Евгений Донской (Россия) — 599...
101 (100). Андрей Рублев (Россия) — 575. 0