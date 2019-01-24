Australian Open. Квитова и Осака сразятся в финале, Надаль сыграет с Циципасом

Фрибет для всех

В четверг, 24 января, на Australian Open пройдут полуфинальные матчи в мужском и женском одиночных разрядах.

Мужчины

Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция)

Женщины

Петра Квитова (Чехия) — Даниэль Коллинз (США) — 7:6 (7:2), 6:0

Чешская теннисистка Петра Квитова (8) в полуфинальном поединке Открытого чемпионата Австралии обыграла американку Даниэль Коллинз со счетом 7:6 (7:2), 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Петра 4 раза подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 27 невынужденных ошибик. На счету Даниэль 2 эйса, 9 виннеров и 16 неточностей.

В финале турнира Квитова встретится либо с соотечественницей Каролиной Плишковой (7), либо с японкой Наоми Осакой (4). Петра впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Наоми Осака (Япония) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:2, 4:6, 6:4

Японская теннисистка Наоми Осака (4) вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, обыгра в полуфинале в трех партиях представительницу Чехии Каролину Плишкову (7) со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Наоми, являющаяся действующей чемпионкой US Open, 15 раз подала навылет, активно выиграла 56 очков и совершила 30 невынужденных ошибок. На счету Каролины 3 эйса, 20 виннеров и 21 ошибка.

В финальном поединке Осака сыграет с чешкой Петрой Квитовой (8). Для обеих теннисисток это будет первый в карьере финал Australian Open. 0