Australian Open. Свитолина и Раонич вышли в 1/4, Медведев сразится с Джоковичем

В понедельник, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии пройдут матчи 1/8 финала в мужском и женском одиночных разрядах.

Мужчины

Милош Раонич (Канада) — Александр Зверев — 6:1, 6:1, 7:6

Канадский теннисист Милош Раонич в четвертом круге Australian Open обыграл представителя Германии Александра Зверева — 6:1, 6:1, 7:6.

Поединок продлился 2 часа и 2 минуты. Раонич совершил 15 подач навылет и взял шесть геймов на приеме. У Зверева 6 эйсов и ни одного взятого гейма на подаче соперника.

В четвертьфинале турнира канадец сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) — Люка Пуи (Франция).

Женщины

Элина Свитолина (Украина) — Мэдисон Кис (США) — 6:2, 1:6, 6:1

Украинская теннисистка Элина Свитолина (6) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии одолела американку Мэдисон Кис (17) — 6:2, 1:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут. На счету украинки 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 5. В активе её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 7.

Наоми Осака (Япония) — Анастасия Севастова (Латвия) — 4:6, 6:3, 6:4

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой, которая обыграла латвийку Анастасию Севастову — 4:6, 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час и 50 минут. На счету Осаки 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4. Севастова отметилась 1 эйсом, отсутствием двойных ошибок и 2 брейк-пойнтами из 10.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Каролина Плишкова (Чехия) — Гарбинья Мугуруса (Испания) — 6:3, 6:1

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (7) вышла в четвертьфинал АО, обыграв в 1/8 финала турнира представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (18) со счетом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час. Каролина 5 раз подала навылет, активно выиграла 23 очка и совершила 3 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы 1 эйс, 15 виннеров и 20 неточностей.

В следующем раунде Плишкова встретится с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 1) — Серена Уильямс (США, 16). 0