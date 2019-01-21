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    Australian Open. Свитолина и Раонич вышли в 1/4, Медведев сразится с Джоковичем

    Результаты матчей восьмого соревновательного дня на Australian Open

    Australian Open WTA ATP Милош Раонич Элина Свитолина Наоми Осака
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    В понедельник, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии пройдут матчи 1/8 финала в мужском и женском одиночных разрядах.
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    Мужчины

    Милош Раонич (Канада) — Александр Зверев — 6:1, 6:1, 7:6

    Канадский теннисист Милош Раонич в четвертом круге Australian Open обыграл представителя Германии Александра Зверева — 6:1, 6:1, 7:6.

    Поединок продлился 2 часа и 2 минуты. Раонич совершил 15 подач навылет и взял шесть геймов на приеме. У Зверева 6 эйсов и ни одного взятого гейма на подаче соперника.

    В четвертьфинале турнира канадец сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) — Люка Пуи (Франция).

    Женщины

    Элина Свитолина (Украина) — Мэдисон Кис (США) — 6:2, 1:6, 6:1

    Украинская теннисистка Элина Свитолина (6) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии одолела американку Мэдисон Кис (17) — 6:2, 1:6, 6:1.

    Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут. На счету украинки 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 5. В активе её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 7.

    Наоми Осака (Япония) — Анастасия Севастова (Латвия) — 4:6, 6:3, 6:4

    За выход в полуфинал Свитолина поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой, которая обыграла латвийку Анастасию Севастову — 4:6, 6:3, 6:4.

    Поединок продолжался 1 час и 50 минут. На счету Осаки 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4. Севастова отметилась 1 эйсом, отсутствием двойных ошибок и 2 брейк-пойнтами из 10.

    Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

    Каролина Плишкова (Чехия) — Гарбинья Мугуруса (Испания) — 6:3, 6:1

    Чешская теннисистка Каролина Плишкова (7) вышла в четвертьфинал АО, обыграв в 1/8 финала турнира представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (18) со счетом 6:3, 6:1.

    Теннисистки провели на корте 1 час. Каролина 5 раз подала навылет, активно выиграла 23 очка и совершила 3 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы 1 эйс, 15 виннеров и 20 неточностей.

    В следующем раунде Плишкова встретится с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 1) — Серена Уильямс (США, 16). 0

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