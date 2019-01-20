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    Федерер вылетел с Australian Open, проиграв Циципасу

    Australian Open ATP Роджер Федерер
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Стефанос Циципас
    Стефанос Циципас
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    В поединке четвертого раунда прошлогодний чемпион проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7, 6:7 (5:7).

    Теннисисты провели на корте 3 часа 50 минут. Федерер выполнил 12 подач навылет, заработал 61 «виннер», допустил 55 невынужденных ошибок и не реализовал ни одного из 12 брейк-поинтов.

    На счету грека 20 эйсов, 1 двойная ошибка, 62 активно выигранных мяча, 36 невынужденных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 3.

    Федерер не смог защитить прошлогодние очки, поэтому в рейтинге ATP не поднимется выше шестого места.

    Циципас за выход в полуфинал поспорит с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. 0

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