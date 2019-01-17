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    Мугуруса обыграла Конту на Australian Open

    Australian Open Гарбин Мугуруса Йоханна Конта
    Испанка Гарбинье Мугуруса вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

    Гарбинье Мугуруса
    Гарбинье Мугуруса
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    Во втором круге испанская теннисистка за 2 часа и 44 минуты обыграла британку Йоханну Конту со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

    За счету Мугурусы, занимающей 18-ю строчку рейтинга, девять подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

    У Конты, занимающей 38-ю позицию в табели о рангах, шесть эйсов и три брейка из пяти.

    Соперницей Мугурусы в третьем круге Australian Open станет швейцарка Тимея Бачински, которая ранее выбила из турнира двух россиянок — Дарью Касаткину и Наталью Вихлянцеву. 0

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