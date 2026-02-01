В воскресенье, 1 февраля, в мужском финале Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют Карлос Алькарас и Новак Джокович. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

12:34 15:30. Трос сыграл за Алькараса.

12:33 15:15. Ошибается по длине Новак — мяч в ауте.

12:32 15:0. Прошла комбинация серба в два удара.

12:31 1:1! Карлос Алькарас! Под ноль забирает свою подачу испанский теннисист.

12:31 40:0. Уверенный выход к сетке Карлоса.

12:30 30:0. Прошел мощный удар испанца под заднюю линию.

12:29 15:0. Слета пробивает Алькарас в угол корта.

12:27 0:1! Новак Джокович! Укороченным завершает этот гейм сербский теннисист.

12:26 AD:40. Отличная подача «Ноле».

12:25 40:40. Алькарас заставил сера отправить мяч в аут.

12:24 40:30. Мощная вторая подача Джоквича застала врасплох испанца.

12:23 30:30. Невынужденная ошибка серба.

12:23 30:15. Проходит первая подача у Новака.

12:22 15:15. По одному розыгрышу взяли соперники на подаче Джоковича.

12:19 2:6! Новак Джокович! Первый сет уверенно выигрывает сербский теннисист.

12:18 15:40. Двойной сетбол у Джоковича!

12:17 15:30. Загонял Новак оппонента по углам.

12:17 15:15. Ошибка испанца после приема соперника.

12:16 15:0. С эйса начинает подачу Карлос.

12:15 2:5! Новак Джокович! Серб вновь увеличивает отрыв от соперника на три гейма.

12:14 40:0. Удачный выход к сетке «Ноле».

12:13 30:0. Перестрелка с задней линии завершилась ударом в сетку от Алькараса.

12:13 15:0. Не принимает второй мяч Карлос.

12:12 2:4! Карлос Алькарас! Немного сократил отставание испанский теннисист.

12:12 40:30. Вовремя подача выручает Карлоса.

12:11 30:30. Неудачный прием от сербского теннисиста.

12:11 15:30. Сорвал удар Новак — мяч вылетел за пределы корта.

12:10 0:30. Очередной удар в аут от испанца.

12:09 0:15. Ошибается с задней линии Алькарас.

12:08 1:4! Новак Джокович! Восхитительной подачей завершает этот гейм серб.

12:07 40:15. Алькарас пробил в аут — мяч ушел по ширине.

12:07 30:15. Прошла комбинация из двух ударов от Джоковича.

12:07 15:15. Пришла на помощь сербу первая подача.

12:06 0:15. В сетку пробил с Новак с форхенда.

12:05 1:3! Новак Джокович! Делает брейк сербский теннисист и отрывается на два гейма!

12:05 40:AD. Невынужденная ошибка Алькараса.

12:04 40:40. Выход к сетке испанца принес ему выигрыш важного розыгрыша.

12:03 40:AD. С задней линии пробивает соперника Джокович!

12:02 40:40. Еще один крутой укороченный Карлоса.

12:01 30:40. В сетку бьет Карлос и это брейк-поинт для серба!

12:00 30:30. Двойная ошибка на подаче Алькараса.

11:59 30:15. Быстрая комбинация из двух ударов прошла у Карлоса.

11:58 15:15. Великолепный укороченный от испанца.

11:57 0:15. Мощный розыгрыш по углам прошел у Новака.

11:56 1:2! Новак Джокович! Под ноль свою поддачу берет сербский теннисист.

11:55 40:0. Отличная подача через центр прошла у серба дважды.

11:54 15:0. Ошибся Карлос по длине — мяч в ауте.

11:53 1:1! Карлос Алькарас! Смэшем завершает этот гейм испанский теннисист.

11:52 40:15. Мощный виннер с форхенда Новака.

11:52 40:0. Еще две классные подачи от Карлоса.

11:51 15:0. Эйс у Алькараса.

11:50 0:1! Новак Джокович! Сербский теннисист берет первый гейм в этом матче.

11:49 40:15. Выход к сетке и удар на вылет от Карлоса.

11:48 40:0. Отличный удар в противоход от Новака.

11:48 30:0. В сетку пробил испанец.

11:47 15:0. В аут с приема играет Алькарас.

11:47 Матч Алькарас — Джокович начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

11:46 Все практически готово к началу матча! Историческая встреча Карлоса Алькараса и Новака Джоковича вот-вот стартует!

11:44 Сегодня в Мельбурне облачно, во время матча температура будет около +16℃.

11:42 Соперники разошлись по разным сторонам корта и приступили к разминке, которая продлится около пяти минут.

11:41 Прошла жеребьевка подачи! Карлос Алькарас выбирает прием! Джокович будет подавать первым!

11:40 Стадион наполнен битком, много зрителей и возле арены — они будут смотреть теннис на больших экранах.

11:39 Главные действующие лица появляются на корте «Род Лэйвер Арене» под бурные аплодисменты зрителей.

11:37 Теннисисты уже готовы к выходу и вот-вот появятся перед публикой.

11:35 Ориентировочное время начала матча Алькарас — Джокович 11:45 по МСК.

11:30 Теннисисты разминаются в подтрибунном помещении со своими командами. Все уже почти готово к выходу спортсменов на корт.

11:15 Сегодняшний матч пройдет в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене» — главном корте Открытого чемпионата Австралии. Покрытие корта — хард.

11:00 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию мужского финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сразятся Карлос Алькарас и Новак Джокович. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Карлос Алькарас

До нынешнего сезоне Алькарас не доходил дальше четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии. Так было в прошлом и позапрошлом годах. Несмотря на это, пред стартом турнира 1-я ракетка мира был одним из главных фаворитов, поэтому ничего удивительного нет, что он сейчас борется за трофей.

Нынешний турнир в Мельбурне складывался для Алькараса очень просто до стадии полуфинала — испанец разносил всех своих соперников в трех партиях. В полуфинале Карлосу пришлось помучаться с Александром Зверевым — матч затянулся на 5.5 часа и завершился в пятом сете победой Алькараса.

Новак Джокович

Джокович является 10-кратным победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису. Больше него в Мельбурне титул не выигрывал не один спортсмен. Кроме этого он провел здесь еще несколько неудачных турниров, поэтому опыт выступления у 38-летнего теннисиста огромный.

Нынешний турнир для Новака сложился довольно специфически. Три первых раунда он прошел без потери сетов, далее был съем с турнира соперника и досрочный выход в четвертьфинал. В 1/4 финала оппонентом был Лоренцо Музетти: итальянец выиграл две партии, а затем из-за травмы снялся. В полуфинале «ноле» провел легендарный матч против Янника Синнера, обыграв того в пяти сетах.

Личные встречи

Между собой Карлос Алькарас и Новак Джокович играли 10 матчей и выиграли каждый по пять. Последнее их противостояние состоялось в полуфинале Открытого чемпионата США в прошлом году, в той игре испанский теннисист взял уверенную победу в трех сетах.

