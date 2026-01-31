Испанец Карлос Алькарас сыграет против сыграет серба Новака Джоковича в финале Australian Open. Матч пройдет 1 февраля в Мельбурне, начало — в 11:30 мск.

Алькарас

Карлос впервые в карьере вышел в финал австралийского мэйджора.

Australian Open остается единственным турниром «Большого шлема», который испанец пока не выигрывал.

В полуфинале у Алькараса был тяжелейший матч против Саши Зверева — 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.

Алькарас и Зверев провели на корте пять с половиной часов. Карлос вел 2-0 по сетам, но в итоге соперник был максимально близок к невероятному камбэку. В пятой партии Алькарас отыграл к Зверева подачу на матч.

Интересно, что Карлос выиграл 15 из 16-ти пятисетовиков.

Карлос Алькарас globallookpress.com

До полуфинала Алькарас не проиграл ни одного сета. В стартовом матче он одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 6:3, 7:6, 6:2.

Прогнозы на теннис

Во втором круге Алькарас обыграл немца Янника Ханфмана (7:6, 6:3, 6:2), а в третьем разгромил француза Корантена Муте (6:2, 6:4, 6:1).

Матч против американца Томми Пола получился не таким простым, но первой ракетки мира снова хватило трех сетов для выхода в следующий раунд — 7:5, 6:4, 7:5.

В четвертьфинале Алькарас выиграл у австралийца Алекса Де Минора — 7:5, 6:2, 6:1.

Джокович

Новак 38-й раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема».

При этом предстоящий финал будет для него 11-м на Australian Open. Ранее серб ни разу не проигрывал здесь в решающем матче.

В полуфинале текущего турнира Джокович сделал, казалось, невозможное — обыграл Янника Синнера.

Новак победил итальянца в тяжелейшем пятисетовом матче — 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Я бы поставил этот матч на первое место среди своих побед за последние пару лет. Без сомнений — одно из моих лучших выступлений за последнее десятилетие.

Мне, конечно, повезло, что в предыдущем раунде Лоренцо Музетти получил травму и снялся, а уже через два дня был совершенно другой соперник. Я точно знал, чего ожидать, у меня была полная ясность в тактике, в плане на матч и в том, что нужно было выполнять на корте.

Одно дело — представить, как ты хочешь играть, и совсем другое — воплотить это против Синнера, который сейчас демонстрирует запредельно высокий уровень.

Я просто счастлив, что пережил такой момент», — сказал Новак после победы над Синнером.

В отличие от Алькараса, Джокович провел лишь пять неполных матчей.

Новак Джокович globallookpress.com

В 1/8 финала он должен был встретиться с чехом Якубом Меншиком, который снялся из-за травмы мышц живота.

В четвертьфинале Джокович играл против Лоренцо Музетти, который не смог завершить матч из-за травмы ноги. Ну и тут важно уточнить, что итальянец вел 2-0 по сетам, когда понял, что не в состоянии продолжать матч.

В остальных раундах Джокович не проиграл ни одного сета.

В первом круге он разгромил испанца Педро Мартинеса — 6:3, 6:2, 6:2.

Во втором круге соперником Ноле был 141-я ракетка мира Франческо Маэстрелли. Этот матч тоже завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

В матче против Ботика ван де Зандшульпа десятикратному чемпиону Australian Open все же пришлось немного понервничать — 6:3, 6:4, 7:6.

На прошлой неделе Джокович преодолел отметку в 100 побед на мэйджоре в Мельбурне. Его баланс на этом турнире — 104 победы и лишь 10 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Джоковича букмекеры предлагают за 3.58.

Прогноз: Новак ведет 5-4 в противостоянии с Карлосом.

При этом на харде серб выиграл три из четырех матчей против испанца. В прошлом году Джокович одержал мощнейшую победу над Алькарасом в четвертьфинале Australian Open — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Но за этой статистикой скрываются нюансы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

В прошлом году Джокович действительно шикарно провел матч против Алькараса в Мельбурне, но при этом не успел восстановиться к полуфиналу против Зверева. Новак просто не смог завершить матч против немца.

И сейчас главный вопрос заключается в том, успеет ли Джокович привести в порядок свое тело после изнурительной встречи с Синнером.

Алькарас тоже отдал чересчур много сил в полуфинале, но надо не забывать, что он все-таки моложе Джоковича на целых 16 лет. Этот момент может стать ключевым. Еще одну пятисетовую битву Новак просто не потянет.

Впрочем, мы считаем, что до пятого сета в этом финале и не дойдет. Алькарас выиграет либо 3-0 по сетам, либо 3-1. Джоковичу не хватит «топлива» на решающий матч.

2.46 Победа Алькараса + тотал геймов меньше 36,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч Алькарас — Джокович принесёт прибыль 1460₽, общая выплата — 2460₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 36,5 за 2.46.

Прогноз: скорее всего, уже в первом сете будет понятно, удалось ли Джоковичу восстановиться после полуфинала. Алькарас, вероятно, начнет очень мощно и спокойно заберет первую партию.

5.35 Победа Алькараса в первом сете с форой по геймам (-3,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.35 на матч Алькарас — Джокович принесёт прибыль 4350₽, общая выплата — 5350₽

Ставка: победа Алькараса в первом сете с форой по геймам (-3,5) за 5.35.