Tennis.com предвкушает финал мужского турнира Australian Open, в котором встретятся испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

Нельзя сказать, что Карлос Алькарас и Новак Джокович не заслужили выхода в финал. Оба совершили маленькое чудо, чтобы сыграть в решающем матче.

Алькарас одолел Александра Зверева, который обыгрывал его здесь два года назад. Но еще больше впечатляет то, как он справлялся с судорогами на протяжении почти трех сетов и трех часов.

В процессе Алькарас, возможно, показал другим новый шаблон того, как выживать в подобных ситуациях. Испанец сохранял спокойствие, не торопился между розыгрышами, использовал умение читать игру и свои коварные удары, постепенно возвращая себе силы.

Когда Зверев вышел подавать на матч при счете 5:4 в пятом сете, Алькарас был готов к этому. Сначала он сделал брейк благодаря классным ударам с бэкхенда и форхенда. Двумя геймами позже, добравшись до матчбола, Карлос исполнил обводящий удар «подрезкой» в движении.

Это был один из самых изнурительных матчей в моей карьере. Думаю, сегодня мы выжали друг из друга всё, что только можно было. Наши тела были на пределе, и уровень тенниса в пятом сете был действительно очень, очень высоким. Каждый лишний шаг, каждая секунда страданий, каждая секунда борьбы — это всегда того стоит. Карлос Алькарас Первая ракетка мира

Матч против Зверева продолжался 5 часов и 27 минут.

Новак Джокович и Карлос Алькарас globallookpress.com

Если это и не была лучшая победа Алькараса по качеству игры, то она точно стала одной из самых зрелых. Возможно, он действительно готов справляться и без Хуана Карлоса Ферреро.

Каковы были шансы, что противостояние Алькараса и Зверева будут затмлены вечерней сессией? В это никто не верил, но это случилось — Новак Джокович, десятикратный чемпион Australian Open, свел с ума «Род Лейвер Арену» и всех, кто следил за его матчем в 1/2 финала.

Джокович тоже сражался с двумя противниками. Первым был Янник Синнер — победитель двух предыдущих розыгрышей австралийского мэйджора и человек, перед этим обыгравший его пять раз подряд.

Вторым врагом по мере затягивания матча становилось его собственное 38-летнее тело. В трех полуфиналах на турнирах «Большого шлема» в прошлом году Джоковичу банально не хватило сил. В этот раз он уставал, тяжело дышал и тянул время, но в пятом сете оказался буквально несгибаемым.

Новак Джокович globallookpress.com

В решающем сете у Синнера было восемь брейк-пойнтов — и все восемь Джокович отыграл. Новака выручала первая подачу, он попадал точно в углы после ударов с задней линии, диктовал темп в розыгрышах, заманивал Синнера в ловушку, заставляя того слишком рисковать, и просто отказывался ошибаться.

Это был «винтажный» Джокович — человек, который верит, что, кто бы ни стоял напротив него и что бы ни происходило в конкретном розыгрыше, в конечном итоге он не проиграет.

«Определенно, лучший матч за последние пару лет. Лучше быть просто не может», — сказал Джокович о своем выступлении.

И уж точно нельзя быть более хладнокровным в решающие моменты. Джокович выиграл на 12 очков меньше, подал на 14 эйсов меньше и сделал на 26 ударов навылет меньше, чем Синнер, но всё равно нашел способ победить.

«О финале подумаю позже, но для меня эта победа почти приравнивается к выигрышу турнира Большого шлема», — добавил Новак.

Карлос Алькарас globallookpress.com

К сожалению для него — не приравнивается. В воскресенье Алькараса и Джоковича ждет еще одно испытание.

Алькарасу нужно восстановиться после пяти с половиной часов на жаре и надеяться, что его правая нога будет в порядке.

«Думаю, мышцы будут забиты. Я просто сделаю всё возможное, чтобы быть в максимально хорошей форме к финалу», — сказал испанец.

Джокович, тем временем, будет восстанавливаться после матча, который длился 4 часа и 9 минут и закончился глубокой ночью.

«Он младше меня на 15-16 лет. Биологически, думаю, ему будет немного проще восстановиться», — сказал Новак о Карлосе.

Карлос Алькарас и Новак Джокович globallookpress.com

Если предположить, что оба будут относительно здоровы, это столкновение вернет нас на пару лет назад, в период 2022–2024 годов. Тогда это было главное противостояние в теннисе, подарившее нам серию классических матчей от Мадрида и Уимблдона до Цинциннати и Олимпиады в Париже.

Джокович ведет в личных встречах 5-4. Хотя Алькарас довольно уверенно выиграл их последнюю дуэль на US Open в 2025-м, Ноле год назад взял верх над молодым оппонентом именно здесь — в четвертьфинале Australian Open.

«Я обыграл его здесь в прошлом году, и это тоже был изнурительный матч», — напомнил Джокович журналистам.

Если оставить за скобками физическое состояние, ключевые факторы останутся прежними.

Кто будет лучше подавать? Алькарас хорошо подает на этом турнире, но Джокович в матче с Синнером был острым как бритва: точно первой подачи — 70%, причем он находил её всякий раз, когда это было критически необходимо. Это может удержать его и в финале.

Чей форхенд будет чище? Это кажется особенно важным, учитывая, что в полуфинале Алькарас долго не мог поймать ритм справа. В конце концов он пристрелялся, но на это ушло немало времени. В финале такая «раскачка» недопустима.

Карлос Алькарас и Новак Джокович globallookpress.com

Сможет ли Джокович залезть в голову Алькарасу? В прошлых матчах он не раз удивлял испанца внезапными тактическими изменениями. В пятницу против Синнера Новак использовал весь свой арсенал: шел к сетке после подачи в ключевые моменты, делал невероятные удары навылет в патовых ситуациях, заставляя итальянца бормотать от досады, и постоянно заводил трибуны. В прошлом году в Мельбурне Джокович казался физически измотанным, и эта неопределенность сбила Алькараса с толку.

Кто будет более решительным? Оба борются за большие достижения: Алькарас — за «Карьерный Шлем», Джокович — за свой исторический 25-й титул «Большого шлема». Это означает, что в плане спортивного «отчаяния» преимущество может быть у Новака: он понимает, что шансов побить этот рекорд остается всё меньше.

Главная загадка — ментальная и физическая выносливость Джоковича. С одной стороны, он только что обыграл Синнера в пяти сетах, а значит, готов ко всему. С другой — в прошлом году мы видели, как у него заканчивалось «топливо» ближе к концу турнира. Ну и надо не забывать, что в четвертьфинале против Лоренцо Музетти он был в шаге от поражения.

Если в воскресенье Джокович предстанет в своей классической «боевой» форме, от Алькараса потребуются монументальные, лучшие в карьере усилия, чтобы победить 38-летнего серба. И мы рискнем предположить, что он к этому готов.