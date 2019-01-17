Гаспарян и Потапова не смогли преодолеть второй круг на Australian Open

Российская теннисисткане смогла выйти в третий круг Australian Open, уступив во втором раунде соревнований бельгийке(12) — 1:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. На счету россиянки 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 7. Мертенс отметилась одним эйсом, 4 двойными ошибками и 6 брейк-пойнтами из 13.

В третьем круге соревнований Мертенс встретится с американкой Мэдисон Кис (17), обыгравшей другую представительницу России Анастасию Потапову со счетом 6:3, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Напомним, действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. 0