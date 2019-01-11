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    Кудерметова и Вихлянцева вышли в основную сетку Australian Open-2019

    WTA Australian Open
    Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Наталья Вихлянцева выиграли свои матчи третьего отборочного круга на Australian Open-2019 и пробились в основную сетку турнира.

    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова
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    Кудерметова в третьем раунде квалификации добыла победу над представительницей Чехии Терезой Мартинцовой — 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. На счету россиянки 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 23.

    Вихлянцева за место в основном раунде играла с представительницей Черногории Данкой Ковинич и победила в двух сетах — 7:5, 6:3. Встреча длилась 1 час 38 минут. Россиянка подала навылет 4 раза, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

    Матчи основной сетки начнутся 14 января. 0

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